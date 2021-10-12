Борис Джонсон провалил борьбу с ковидом на заре пандемии. Выводы расследования парламента
Foto: AP/Scanpix/LETA

Группа британских парламентариев выпустила доклад под названием "Коронавирус: уроки, выученные на данный момент", в котором признала действия правительства в самом начале пандемии самым серьезным провалом в области общественного здоровья за всю историю страны.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Документ подготовлен двумя парламентскими комитетами - здравоохранения и социальной защиты и науки и технологий, - в которые входят представители всех партий, представленных в парламенте.

Цель этого 150-страничного документа - дать оценку действиям властей и проанализировать причины самой высокой смертности от Covid-19 в Западной Европе (порядка 150 тыс. человек).

Глава обоих комитетов, подготовивших доклад, консерватор Джереми Хант подчеркнул, что природа пандемии и скорость ее распространения застали весь мир врасплох, и невозможно было все сделать правильно.

"Опыт Британии в этой борьбе состоит как из больших достижений в ряде вопросов, так и из огромных ошибок. Извлечь уроки из тех и других - жизненно важно", - сказал Хант.

Провальная стратегия

Авторы доклада пришли к выводу, что первоначальная стратегия британских властей, направленная на достижение так называемого стадного иммунитета, была большой ошибкой.

Кроме того, что она сама по себе оказалась провальной, она также привела к тому, что первый локдаун в стране был введен гораздо позже, чем того требовала ситуация, и повлекла за собой неоправданные человеческие жертвы.

Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в Британии 31 января 2020 года, а первый общенациональный локдаун был объявлен лишь 23 марта, когда во многих странах уже давно действовал режим карантина.

В докладе особо подчеркнуто, что в своих решениях правительство опиралось на мнение своих научных советников, а те в свою очередь исходили из их опыта борьбы с эпидемией гриппа - когда упор делается на то, чтобы контролировать распространение вируса, а не на попытки полностью его остановить.

При этом, считают авторы, быстро стало понятно, что мир столкнулся с принципиально новым видом инфекции, и решения научного совета при британском правительстве вызывают серьезные вопросы.

В документе также отмечены и успешные шаги властей в борьбе с пандемией, в частности, программа всеобщей вакцинации, которая была быстро и успешно организована.

Представитель Даунинг-стрит поблагодарил парламентариев за доклад и заявил, что в будущем году правительство проведет открытое общественное дознание по итогам борьбы с пандемией.

Выводы доклада в основном касаются ситуации в Англии. Решения правительств Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии не анализировались.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!

BBC News Русская служба:

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

0

Source

BBC News Русская служба

Tags

Коронавирус Борис Джонсон Великобритания
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом