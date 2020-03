Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом. Об этом Джонсон заявил в обращении, опубликованном на его странице в сети Twitter.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020