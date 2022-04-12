Бориса Джонсона оштрафуют за вечеринки во время локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак будут оштрафованы за посещение вечеринок во время локдауна, введенного из-за пандемии коронавируса.

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Офис Джонсона подтвердил, что штрафы двум чиновникам действительно были выписаны. Однако официальный представитель премьер-министра сообщил что Джонсону и Сунаку пока не сказали, за какое именно мероприятие они наказаны.

Лондонская полиция расследует 12 мероприятий, проведенных на Даунинг-стрит и в других правительственных зданиях во время карантина. По результатам расследования выписано уже более 50 штрафов.

Полиция не намерена называть имена оштрафованных, однако ранее британское правительство обещало сообщить, если в числе нарушителей окажутся премьер-министр или министр финансов.

Британские СМИ писали о проведении рождественской вечеринки 18 декабря 2020 года, в разгар зимнего локдауна. 16 декабря власти ввели в Лондоне карантин самого высокого уровня, закрыв рестораны, кафе и многие магазины. 17-го декабря на официальной странице правительства в "Твиттере" появилось предупреждение: "Не следует посещать рождественские вечеринки или ланчи на работе".

Кроме того, сообщалось о многолюдной вечеринке на Даунинг-стрит, 10, проведенной в мае 2020 года. Первым о ней написал в своем блоге бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс, который сам был вынужден уйти в отставку за нарушение коронавирусного локдауна и теперь воюет с премьером в виртуальном пространстве.

Очевидцы той вечеринки рассказали Би-би-си, что на мероприятии со спиртным были около 30 человек, включая премьера и его жену. Телекомпания ITV News раздобыла и опубликовала электронное письмо-приглашение на эту вечеринку, из которого видно, что речь никак не могла идти о рабочем мероприятии.

Это обвинение в адрес премьера стало очередным в целом ряду подобных. Все они касаются разных периодов 2020 года, когда в Британии вводились и отменялись антиковидные локдауны разной степени строгости.

Джонсон, реагируя под давлением оппозиции и прессы на эти обвинения, поручил провести официальное расследование. Его возглавила Сьюзан Грей — высокопоставленная чиновница, второй постоянный секретарь аппарата правительства. В своем докладе Грей заявила, что коронавирусные ограничения были нарушены, но не рассказывала о персональной ответственности Джонсона и других участников вечеринок, поскольку этот вопрос продолжала расследовать полиция.