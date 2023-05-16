Боррель: ЕС должен принять меры против импорта индийских нефтепродуктов, сделанных из российской нефти

Продажу дизельного топлива и других нефтепродуктов, которые производят в Индии из российской нефти, можно считать обходом санкций против РФ, заявил в комментарии для газеты Financial Times верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Если дизельное топливо или бензин, произведенные из российской нефти, попадают в Европу из Индии, это, безусловно, является обходом санкций, и страны-члены ЕС должны принять меры", — считает дипломат. Ограничения могут быть введены против покупателей такого топлива, предположил Боррель: "Если они продают, то это потому, что кто-то покупает. И мы должны смотреть, кто покупает".

Сейчас такая торговля законна в условиях санкций, однако она подвергается критике со стороны тех, кто выступает за более жесткие ограничения против Кремля и считает, что продажа произведенных в третьих странах нефтепродуктов приносит доход российскому бюджету, если предприятия использовали сырье из РФ.

Financial Times отмечает, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и последовавших за этим санкций против Москвы Индия существенно нарастила закупку нефти из РФ, причем закупки производятся с существенной скидкой. По мнению Борреля, способствует наращиванию экспорта в Индию и установленный ранее ценовой потолок на сырую российскую нефть.

"То, что Индия покупает российскую нефть, это нормально. И если благодаря нашим ограничениям по цене на нефть Индия может покупать ее намного дешевле, то чем меньше денег получит Россия, тем лучше. Но если они используют это, чтобы быть центром переработки российской нефти для дальнейшей продажи нам нефтепродуктов, мы должны действовать", — сказал Боррель.

При этом индийские нефтеперерабатывающие заводы используют нефть из разных стран, что затрудняет определение точного происхождения дизельного топлива или бензина. Впрочем, считают опрошенные Financial Times эксперты, сдерживающего эффекта можно добиться и простыми предупреждениями о том, что в случае продажи топлива, произведенного из российской нефти, рынок ЕС может быть закрыт для той или иной страны или компании.