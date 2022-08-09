Боррель: Мы не забудем жертв режима Лукашенко

Евросоюз продолжит поддержку белорусского народа и не считает легитимным правление Александра Лукашенко, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по случаю второй годовщины протестов в Беларуси, начавшихся после президентских выборов 9 августа 2020 года.

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"Мы вновь подтверждаем нашу непреклонную поддержку демократических устремлений белорусского народа. Повторяем, что у Александра Лукашенко нет никакой демократической легитимности", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник, 8 августа.

Боррель напомнил о массовых репрессиях, развязанных режимом в Минске против белорусов. Сейчас в стране насчитывается более 1200 политических заключенных, и эта цифра растет с каждым днем, указал он. Многие представители демократической оппозиции были вынуждены уехать, а активистов запугали, в том числе смертными приговорами, тогда как виновные в насилии против мирного населения до сих пор не привлечены к ответственности, добавил Боррель.

"Мы будем продолжать поддерживать международные усилия по привлечению к ответственности виновных в применении насилия в Беларуси, принимая во внимание сбор и сохранение доказательств нарушений прав человека. Мы не забудем ни жертв режима Лукашенко, ни его прошлых и нынешних преступлений", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Он также осудил ту роль, которую режим в Минске играет в войне России против Украины. "Когда Россия начала свою неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины, режим Лукашенко стал сообщником Путина против воли подавляющего большинства белорусского народа, позволив РФ использовать территорию Беларуси для вторжения в Украину, для запуска ракет и предоставив Москве полную политическую и материально-техническую поддержку. Теперь режим преследует белорусов, выступающих против войны", - отметил Боррель.

Он призвал Минск прекратить сотрудничество с Россией в войне, а также "немедленно и безоговорочно освободить и реабилитировать всех политических заключенных и прекратить репрессии".

"Наша решимость поддерживать народ Беларуси остается неизменной. С августа 2020 года ЕС выделил около 65 миллионов евро в поддержку народа Беларуси. Мы готовы мобилизовать наш всеобъемлющий план экономической поддержки в размере 3 миллиардов евро, как только в Беларуси произойдет демократический переход", - добавил верховный представитель ЕС.