Боррель назвал РФ "бензоколонкой с атомной бомбой"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал Россию "бензоколонкой, у владельца которой есть атомная бомба". Такое мнение он высказал в интервью испанской газете El País, опубликованном в субботу, 19 августа, сравнивая отношения Евросоюза с Пекином и Москвой.

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"Китай - не Россия. Китай - настоящий геополитический игрок, а Россия - экономический карлик, она как бензоколонка, у владельца которой есть атомная бомба. Китай слишком важен, чтобы его игнорировать, а также пытаться изолировать. У нас есть разногласия, но это не вызов нашей безопасности, как Россия", - считает глава европейской дипломатии.

"Масштаб преступлений в Украине сравним только со Второй мировой войной"

Комментируя итоги полутора лет полномасштабной войны РФ против Украины, начатой российским президентом Владимиром Путиным, он заявил, что "с военной точки зрения Россия потерпела поражение". "Путин хотел блицкрига, но прошло 18 месяцев, а он обороняется. Его план быстрого завоевания потерпел полное фиаско", - указал Жозеп Боррель. Однако военные потери техники и людей не означают, что Путин "исчерпал свои возможности", предупредил он. "Путин сейчас жертвует своей армией и своим народом ради личного выживания", - подчеркнул Боррель.

По его словам, в ходе российского вторжения в Украину были совершены "военные преступления исторического масштаба, сравнимые только с преступлениями Второй мировой войны". При этом "война окончательно подтолкнула Украину на сторону, нежелательную для Путина", указал европейский политик. "Войны ускоряют историю", без нее процесс предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС "затянулся бы на годы", добавил он.