Боррель назвал вакцинацию недостаточным условием для поездок в ЕС
Foto: Reuters/Scanpix

Брюссель не считает вакцинацию от коронавируса достаточным условием для поездок в Евросоюз, заявил в интервью "Интерфаксу" верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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По его словам, из-за появления новых штаммов вируса SARS-CoV-2 лидеры ЕС признали, что необходимо пересмотреть критерии для поездок в Евросоюз с учетом научных рекомендаций и ввести дополнительные меры предосторожности.

Сейчас нельзя сказать, когда страны — члены ЕС решат открыть внешние границы объединения для необязательных поездок, добавил Боррель. "Потребуются дополнительные обсуждения в контексте дальнейшего развития пандемии. Одну вещь можно сказать наверняка — мы надеемся на скорейшее и безопасное открытие стран, экономик и границ и работаем над этим", — отметил глава европейской дипломатии.

2 февраля Совет ЕС пересмотрел ограничения на въезд в Шенгенскую зону из государств, не входящих в объединение. Теперь на территорию Евросоюза могут попасть граждане стран, где число новых случаев инфицирования не превышает 25 на 100 тыс. населения на протяжении 14 дней. Также страна должна проводить более 300 тестов на 100 тыс. жителей в течение семи дней, и число положительных результатов за этот период не должно превышать 4%. Таким образом, в списке государств, граждане которых могут въезжать в Шенгенскую зону, сейчас находятся Австралия, Новая Зеландия, Китай, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд, отмечает Би-би-си.

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Руанда Брюссель SARS Австралия Евросоюз Китай Новая Зеландия Сингапур Таиланд Южная Корея
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