Боррель обвинил Россию в активизации кампаний по дезинформации против ЕС
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, своими кампаниями дезинформации Россия пытается очернить демократию Евросоюза. В качества примера он привел сообщения прокремлевских СМИ о вакцинах против коронавируса.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель утверждает, что Россия активно занимается дезинформацией, чтобы очернить демократию Евросоюза и ослабить международное сотрудничество. Об этом он заявил в понедельник, 1 марта, выступая на слушаниях специального комитета Европейского парламента по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС, пообещав усилить меры по предотвращению и сдерживанию злонамеренной деятельности в отношении Евросоюза.

По словам главы европейской дипломатии, кампании по распространению ложной или вводящей в заблуждение информации особенно пагубны в свете пандемии, поскольку фактически могут поставить под угрозу жизнь людей. "Мы видели, как прокремлевские каналы распространяли утверждения о том, что носить маски бесполезно, или подогревали голоса против локдауна", — привел пример Жозеп Боррель, добавив, что в последнее время целью таких действий являются вакцины против Covid-19 и так называемая вакцинная дипломатия. По его словам, Россия пытается дискредитировать западные вакцины и их производителей, восхваляя свою собственную. "Например, прокремлевские СМИ широко освещали утверждения о том, что после получения вакцины Pfizer/BioNTech у людей возникали побочные эффекты и они якобы даже умирали.

Рассказывая о своем визите в Москву в начале февраля, Боррель заявил, что российским властям не понравилось, когда он попытался начать конструктивный диалог: "Они не хотели, чтобы я говорил о вещах, которые они не ценят: о правах человека, например, а также о деле Навального. Мы видели умышленное и скоординированное манипулирование, кампанию дезинформации против Европейской внешнеполитической службы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

2

Source

Deutsche Welle

Tags

Россия Евросоюз
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США

Объявления

Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
92 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
117 900€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
80 200€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
99 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
153 000€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
36 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
164 946€
Lielā iela, Mārupes nov.,
87 400€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
137 083€
Lielā iela, Mārupes nov.,
107 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
110 900€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
128 600€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
127 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
380 804€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
301 130€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
118 200€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
86 900€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
190 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
140 900€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
218 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
350 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
142 701€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
220 059€
Lielā iela, Mārupes nov.,
89 700€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
102 200€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
70 200€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€