Боррель посетит Украину в знак поддержки в конфликте с Россией

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель совершит визит в Украину в знак поддержки Киева в связи с наращиванием на границе военной мощи России. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК) в понедельник, 3 января.

В ходе визита, который состоится 4-6 января, Боррель в сопровождении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сначала посетит линию соприкосновения на востоке Украины. После этого он планирует отправиться в Киев, где проведет переговоры с представителями украинского правительства.

Это будет первая заграничная поездка главы европейской дипломатии в новом году, она "подчеркивает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями", пишет ЕК.

🇺🇦🇪🇺 The EU strongly supports Ukraine's sovereignty and territorial integrity.

High Representative/Vice-President @JosepBorrellF will be travelling to Ukraine tomorrow at a time when the country is confronted with Russian military build-up and hybrid actions.