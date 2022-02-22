Боррель: после обеда ЕС примет санкции против России

Министры иностранных дел стран Европейского союза во вторник установят санкции против России за признание сепаратистских образований в Восточной Украине и дальнейшее размещение военных сил на территориях соседних госдарств. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

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"Конечно, наш ответ будет в форме санкций, какого масштаба, решат министры. Я убежден, что это будет единогласное голосование", — заявил в Париже журналистам Боррель.

Текст санкционного документа разрабатывается утром, пока министры присутствуют на Индийско-Тихоокеанском форуме в Париже.

Решение будет принято "сегодня днем" на внеочередном заседании, которое пройдет параллельно с форумом.

Санкции США и Великобритании также будут объявлены во вторник.

"Российские войска уже вошли в Донбасс, мы считаем Донбасс частью Украины", — сказал Борель.

Также как и США, ЕС не рассматривает вхождение российских войск на Донбасс как всеобщее вторжение, за которым, как обещали в последние месяцы западные лидеры, должны последовать особенно болезненные санкции.

"Я бы не сказал, что это всеобщее вторжение, но российские войска находятся на украинской земле", — добавил Борель.

Президент России Владимир Путин в понедельник признал независимость так называемых "народных республик" ДНР и ЛНР, несмотря на предупреждения Запада о том, что такой шаг может привести к новым санкциям.