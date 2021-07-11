Боррель призвал ЕС реагировать на "вакцинную дипломатию" России и Китая
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Евросоюзу необходимо научиться реагировать на "вакцинную дипломатию", к которой прибегают Россия и Китай. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет РБК со ссылкой на издание Total Croatia News.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Эти страны (Россия и КНР) продвигают во всем мире "вакцинную дипломатию", мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании", — сказал он.

По его словам, Россия и Китай становятся все более "навязчивыми", сотрудничать с ними становится все труднее. Он также добавил, что пока сложно прогнозировать, смогут ли победить инфекцию до 2023 года, однако мир уже становится менее безопасным и свободным.

"ЕС — единственный регион в мире, который вакцинирует свое население и в то же время экспортирует вакцину в другие страны, а также делает пожертвования программе COVAX", — подытожил он.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

13

Source

Tags

Россия Коронавирус Евросоюз Китай
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице