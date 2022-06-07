Боррель: Российские военные уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине
Foto: Shutterstock

По мнению главы европейской дипломатии, такие действия подчеркивают "циничность" заявлений российских властей. Ранее Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна из украинских портов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В результате ракетного удара, нанесенного российскими военными, в Николаеве разрушен один из крупнейших украинских складов с зерном. Об этом сообщил в Twitter верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

Ранее об уничтожении склада сообщал мэр Николаева Александр Сенкевич. По его словам, 4 июня под огонь попали "жилой квартал и инфраструктурный объект", в результате "загорелись склады с зерновым шротом".

Глава европейской дипломатии отметил, что эта атака "способствует глобальному продовольственному кризису" и делает позицию российских властей по этому вопросу еще более "циничной".

Ранее Владимир Путин назвал "блефом" утверждения о том, что Россия не дает вывезти зерно из украинских портов. Президент РФ также обвинил страны Запада в стремлении "переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия" на Россию.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Как не утонуть в море обязанностей: советы для повышения эффективности
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
10 мест в Таллинне, которые необходимо увидеть
Полезные рекомендации, как сделать свою компанию более устойчивой
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе