Боррель сообщил о планах ЕС открыть представительство в Кабуле
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Евросоюз работает над открытием совместного представительства в афганской столице, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

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"Мы работаем над этим. Но по вопросам безопасности не можем предоставить деталей", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о сроках открытия совместного представительства ЕС в Кабуле.

15 августа Кабул взяли талибы (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено), которые до этого постепенно брали под контроль уезды и внешнюю границу Афганистана. Многие страны эвакуировали своих дипломатов из Афганистана. Россия, например, сохранила часть персонала в посольстве в Кабуле, и в первые же дни после смены власти договорилась с талибами об охране дипмиссии. США решили использовать для дипломатических связей с талибами свое консульство в Дохе.

22 сентября талибы сообщили, что назначили своего представителя в ООН и попросили разрешить ему выступить на Генассамблее ООН. Этот вопрос пока остается нерешенным.

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Интерфакс

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Интерфакс
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