Боррель требует оперативного введения экономических санкций против Беларуси

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в четверг, 27 мая, призвал государства-члены Евросоюза не медлить с решением относительно экономических санкций против Беларуси.

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После инцидента с принудительной посадкой лайнера ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и последующего задержания находящихся на борту журналиста Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги ЕС следует "принять меры, вес которых будет ощутим для Лукашенко", - подчеркнул Боррель на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС в Лиссабоне. По мнению дипломата, Евросоюзу в данной ситуации необходимо показать, что он "готов использовать язык силы".

Закрытие воздушного пространства ЕС для авиакомпаний Беларуси

Инцидент с лайнером Ryanair стал одной из главных тем саммита ЕС в Брюсселе 24 мая. По его итогам были согласованы санкции, предполагающие, кроме прочего, запрет на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС белорусскими авиалиниями. Также Совет ЕС призвал европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси.

"За угоном самолета ради задержания одного из его пассажиров должна последовать сильная реакция, - заявил Боррель 27 мая. - Не думаю, что для того, чтобы определиться с ней, нужно много времени. Если мы этого хотим, мы можем действовать быстро".

Возможные санкции ЕС против Беларуси

Глава дипломатии ЕС упомянул, что одной из возможных санкций против Минска могло бы стать изменение путей транспортировки российского газа в Европу. "Мы можем себе представить, что газ, который поступает в Европу через Беларусь, будет по-прежнему поступать в Европу, но уже по другому трубопроводу", - отметил Боррель. По его мнению, потеря доходов от транзита газа, стала бы для Беларуси весьма чувствительной.

Тем не менее, по оценке Борреля, ждать того, что окончательные решения по вопросу санкций в отношении Минска будут приняты в ходе встречи министров иностранных дел государств-членов ЕС в Лиссабоне, не стоит.