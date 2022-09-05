Боррель: в ЕС истощаются запасы оружия

Запасы оружия в Европейском союзе истощаются, их нужно пополнить совместными усилиями. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает AP.

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"Военные запасы большинства государств-членов были, я бы не сказал, исчерпаны, но истощены в значительной степени, потому что мы обеспечиваем большой потенциал для украинцев", — сказал Боррель во время дебатов с европейскими законодателями и призвал страны ЕС лучше координировать свои расходы на военную технику, чтобы избежать лишних расходов.

Глава дипломатии ЕС выразил сожаление по поводу того, что ЕС упустили возможность начать обучение украинских вооруженных сил год назад, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину. По словам Борреля, если бы это было сделано в прошлом году, ситуация была бы гораздо лучше, чем сейчас.

"К сожалению, мы этого не сделали, и сегодня мы сожалеем. Мы сожалеем, что в августе прошлого года мы не последовали этой просьбе, не выполнили эту просьбу", — сказал он.

Напомним, министры обороны стран ЕС одобрили военную помощь Украине в виде тренировочных мероприятий на разных уровнях.