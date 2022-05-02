Боты, патриотизм, госфинансирование и никакой войны. Как в России создают соцсети и сервисы взамен западных

Вскоре после начала войны России с Украиной российские власти начали массовую блокировку иностранных соцсетей и активно занялись импортозамещением. В СМИ регулярно появляются новости о российских аналогах, а в забытый Rutube принудительно сгоняют пользователей, как на провластные митинги в российских городах. Би-би-си рассказывает, кто создает и продвигает российские соцсети и онлайн-сервисы и что из этого выйдет.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Днем 14 марта интернет-маркетолог Александр Зобов сообщил на своей странице "ВКонтакте", что в России полностью заблокировали Instagram, но уже создана альтернатива — сервис "Россграм", сооснователем которого является он сам.

Россия на тот момент уже вела полномасштабную войну в Украине, Госдума ввела уголовную ответственность за фейки о "специальной военной операции" и административную — за дискредитацию российской армии, Роскомнадзор успел заблокировать десятки российских и зарубежных СМИ и главные соцсети — Facebook, Instagram и Twitter.

Блокировки сайтов и соцсетей, а также ограничения со стороны западных компаний фактически обрушили российскую IT-инфраструктуру. Блогеры потеряли рекламные доходы, малый и средний бизнес — новых клиентов, а россияне — источники информации. Российские госкомпании и случайные предприниматели взялись создавать собственные аналоги западных соцсетей и сервисов.

"Мы с моим партнером Кириллом Филимоновым и группой наших разработчиков уже заранее были готовы к данной развязке событий и решили не упускать возможности создать российский аналог популярной и полюбившейся нашим соотечественникам соцсети", — написал 14 марта Зобов.

Тогда на этот пост про новый российский сервис никто не обратил внимание. Но спустя два дня историю про "Россграм" и малоизвестных предпринимателей из Петербурга подхватили СМИ — в числе первых об этом написал российский государственный телеканал RT. В марте по несколько заметок про "Россграм" выпустили государственные информагентства — ТАСС и РИА "Новости".

То, что новость о новом сервисе осталась незамеченной в первый день, объясняется просто — у Зобова и Филимонова небольшая аудитория в соцсетях и они не были известны в IT-кругах.

Оба создателя "российского инстаграма" зарегистрированы в настоящем Instagram, но и до блокировки приложения в России пользовались им не очень активно. 16 марта, когда СМИ написали о запуске "Россграма", в аккаунте Зобова было 47 подписчиков, у Филимонова с патриотичным ником kirillrussialand (дословно — Кирилл Россия земля) — 60. "Я люблю свою страну, Родину, Великую Россию!" — сообщал Филимонов в своем профиле. Вскоре эту фразу он заменил ссылкой на сайт "Россграма".

О том, чем раньше занимались Зобов и Филимонов, было известно мало. Единственный факт из биографии Зобова, растиражированный СМИ, — учеба на одном курсе с основателем "ВКонтакте" и Telegram Павлом Дуровым. Зобов — тоже выпускник филфака СПбГУ.

То, что СМИ зацепились именно за эту историю, не радует самого Зобова. "Они как хотят, так фактами и вертят, — разочарованно говорит Зобов про журналистов. — Сейчас все начинают это опровергать, что я на филфаке с Дуровым не учился. Это смешно. Даже это не могут проверить. Сходите на филфак. Да, учился. Но это не значит, что мы с ним лично знакомы, за руку держались".

Зобов, говоря про свой профессиональный опыт, вспоминает, что 20 лет назад он создавал и продвигал сайты, а потом ушел в маркетинг. В резюме на hh.ru Зобов называет себя директором по маркетингу и рассчитывает на зарплату в 160 тысяч рублей.

Его партнер Кирилл Филимонов — предприниматель, в Петербурге у него есть сеть футбольных школ. Для этого проекта Зобов в прошлом году делал рекламу — так они и познакомились.

В апреле 2022 года Филимонов стал владельцем компании ООО "Айти истории", зарегистрированной в Петербурге, следует из базы "СПАРК-Интерфакс". Именно в это юрлицо создатели "Россграма" нанимают сотрудников. Всего в компании уже работает около 50 человек, 14 из них — разработчики, шесть — пиарщики.

Пиар впереди запуска

В AppStore и Google Play приложение должно было появиться в конце марта. В апреле стало ясно, что запуск откладывается. Все, что появлялось в Google Play, — фейки, скачивать их не надо, предупреждали основатели "Россграма".

"Запуск проекта, любого, с нуля — это колоссальная работа. Мы команда, которая усиленно трудится для вас! Понимаем, что хочется волшебства… Мы волшебники, но не настолько :) Мы прежде всего реалисты! Создать социальную сеть с нуля — это большая, неординарная задача", — такой пост появился в телеграм-канале "Россграма" 8 апреля.

В конце апреля в еще не созданном "Россграме" начали бронировать никнеймы. Пиарить проект согласились спортсмены, тревел-блогер и еще несколько известных людей, в том числе певица Ольга Бузова. На предрегистрации компании удалось собрать 650 тысяч пользователей. К запуску они планируют достичь миллиона "при помощи топовых блогеров". В разговоре с Би-би-си Зобов сказал, что запуск перенесли на середину лета, но точную дату не назвал.

Таким образом, пока успехи "Россграма" выглядят скудно: приложения еще нет, на сайте — только обещания и приглашения купить никнейм. Говорить о качестве соцсети или анализировать ее перспективы пока сложно.

Первым инвестировал в "Россграм" Кирилл Филимонов, но о какой сумме идет речь, оба партнера говорить отказались. За поддержкой они обращались в Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), рассказал Зобов. ФРИИ — это фонд для IT-стартапов, он был создан в 2013 году правительственным Агентством стратегических инициатив. В самом ФРИИ Би-би-си сказали, что фонд не ведет переговоров о сотрудничестве с "Россграмом", речи о вхождении в капитал компании нет.

Сотрудник окологосударственной компании, которая занимается пиаром региональных руководителей по всей России, сказал Би-би-си, что сотрудники компании стали регистрироваться в "Россграме" сразу после блокировки Instagram и первых новостей о появлении его "отечественной альтернативы".

"Россграм" — это частная инициатива, несмотря на название, — комментирует сотрудничество с госкомпаниями Кирилл Филимонов. — Но мы готовы рассматривать предложения и от государственных структур".

На вопрос Би-би-си о том, как "Россграм" планирует договариваться с властью и будут ли они удалять посты со словом "война", Зобов рассказал про модерацию: "Естественно, нам придется это делать, чтобы нас не признали экстремистской организацией. Естественно, будет модерация. Первое время будет автоматическая модерация по ключевым словам, а потом — человеческая. Сейчас мы эту технику разрабатываем".

21 марта российский суд признал экстремистской деятельность американской корпорации Meta (ей принадлежат Facebook и Instagram). До этого обе соцсети заблокировали. С начала марта охват российской аудитории Instagram упал на 62,5%, подсчитала Би-би-си на основе данных Mediascope.

В апреле создатели "Россграма" стали продавать никнеймы в еще не созданном приложении — от 10 тысяч рублей.

Затянувшийся принудительный переход в Rutube

18 апреля видеоблогер Сыендук с 7,2 млн подписчиков в YouTube обратил внимание на комментарии под последним видео в своем канале: несколько пользователей почти в одно и то же время стали призывать Сыендука поскорее создать канал в Rutube. Боты, — уверенно заключил Сыендук в "Твиттере".

Такой вывод логичен. Все комментарии, которые оставляют боты, обычно очень похожи: под видео Сыендука пользователи пишут, что они и их знакомые давно перешли в Rutube и отмечают минусы YouTube (запрет на монетизацию для россиян, риск блокировки).

"И почему тебя на рутуб до сих пор нет( классные ролики же делаешь". "Обожаю твои видео, но перехожу на рутуб последний месяц. Может заведешь себе там канал?" "Вот многие мои знакомые принципиально перестают сидеть на ютубе! да и заблокируют его скоро!! почему ты так и не начал выкладывать ролики на рутуб?" "Но следующая будет уже в телеге или рутубе? ютуб пора забыть: денег не платят, дезу пускают, наших банят", — атаковали канал комментаторы канал Сыендука. У всех пользователей, писавших эти комментарии, — пустые аккаунты.

На агитацию с привлечением ботов Сыендук отреагировал гневно. "Газпром, вашей мусорной платформой народ активно пользовался только в конце нулевых, чтобы заливать туда пиратские переводы аниме. Сегодня там даже этого нет. За все время RuTube не смог раскачаться, и сейчас не сможет, даже если YouTube заблочат. RuTube — это изначально провальный сервис, это ларек шаурмы с перевернутым логотипом МакДоналдс, нелепая копия более успешного проекта, где даже само название выдает всю его суть", — написал Сыендук.

Пример Rutube показывает, что власти пытались провести импортозамещение в интернете еще задолго до войны. Но эти попытки были не слишком удачными, несмотря на миллиардные штрафы для западных компаний, суды и постоянные угрозы блокировок.

Rutube создали орловские предприниматели в 2006 году. Через два года они провели успешную сделку, продав видеоплатформу холдингу "Газпром-медиа" за 15 млн долларов, поэтому Rutube всегда считался государственным проектом (сегодня 77,6% акций "Газпром-медиа" принадлежит Газпромбанку). У "Газпром-медиа" довольно много активов: это крупнейшие телеканалы и радиостанции, видеосервисы и онлайн-сми (среди них — ТНТ, НТВ, Авторадио, Premier).

В 2016 видеосервис объединили с платформой Pladform (принадлежит ООО "Руформ"). В конце 2020 года ГПМ снова стал единственным владельцем Rutube, выкупив 50% компании "Руформ".

Бывший глава Роскомнадзора Жаров руководит холдингом "Газпром-медиа" второй год. С 2021 года у Rutube дважды сменился гендиректор. В марте этого года руководить сервисом стал заместитель Жарова в "Газпром-Медиа" Александр Моисеев.

Долгое время "Газпром-медиа" пытался привлечь аудиторию в Rutube за счет популярных проектов вроде контента телеканала ТНТ, который принадлежит "Газпром-медиа" — проекты ТНТ были представлены только в Rutube. В 2018 году ГПМ перестал использовать Rutube как основную площадку — премьеры своих проектов компания стала публиковать в Premier. Но потом в "Газпроме" сдались: например, популярное шоу "Танцы", запущенное в августе 2014 года, год назад стали выкладывать и на YouTube.

Аудитория в Rutube не собирается по нескольким причинам. Чаще всего хостинг критикуют за отсутствие счетчика просмотров под видео — из-за этого в том числе в Rutube не идут рекламодатели (а значит и блогеры). И очевидный недостаток Rutube — туда вряд ли придет международная аудитория в том количестве, в каком она существует в YouTube.

"Блогерам интересно переходить на эти площадки, когда там есть рекламодатели. Рекламодателей на этих площадках нет, зарабатывать на этих площадках никак нельзя", — рассуждает в разговоре с Би-би-си автор канала в TikTok про мопса Леонида Василий Дербенев (1,2 млн подписчиков в TikTok). Rutube и остальные российские аналоги западных соцсетей он называет "некачественными продуктами". "Это просто все смешно, очень смешно", — заключает Дербенев.

То, что в Rutube нет зрителей подтверждают и продюсеры блогеров. В апреле креативный продюсер YouTube-проектов Светлана Гуляева рассказала, что провела эксперимент с Rutube. "Мы загрузили ролик, сутки его аппрувили (одобряли для публикации модераторы Rutube — Би-би-си), за три дня у нас там девять просмотров", — рассказала Гуляева в "Инстаграме".

Rutube не устраивает часть аудитории из-за так называемой "премодерации" (или цензуры), которую пройти удается не всем. В 2021 году корреспондент "Открытых медиа" попытался загрузить в Rutube фильм политика Алексея Навального о дворце президента Владимира Путина, но Rutube отклонил видео. Дело не в авторских правах — другое видео Навального про его отравление загрузить в Rutube удалось.

Тот же собеседник Би-би-си из окологосударственной компании, которая занимается пиаром региональных руководителей по всей России, сказал, что на Rutube для компании было настроено быстрое прохождение модерации.

Власти обязывают госструктуры переходить в Rutube. В начале апреля минобрнауки России разослало вузам письмо с требованием перенести до 4 апреля весь контент из YouTube на российские платформы VK Видео и Rutube.

Этот масштабный переход в Rutube затевался еще в 2021 году. Государственные вузы не могут не подчиниться: в апреле в Rutube появился аккаунт Сибирского федерального университета — у него сейчас 12 подписок (и около тысячи на YouTube). Еще до распоряжения минобрнауки канал создал и Уральский федеральный университет (за месяц там собралось 8 подписчиков), но продолжил вести и более популярный в YouTube (с 15 тыс. подписчиков).

Rutube власти пиарят в качестве альтернативы американскому видеохостингу, который они грозят заблокировать. Блокировками YouTube Роскомнадзор пугает уже давно. В 2021 году суд в Москве регулярно штрафовал на миллиарды рублей Google, которой принадлежит YouTube. В апреле в Роскомнадзоре заявили, что YouTube занимает ведущую роль в "информационной войне, развязанной западными странами против России".

Попытка реанимировать Rutube напомнила бывшему руководителю сервиса Юрию Дегтяреву фильм "Кладбище домашних животных". "Там по сюжету умирает кошка любимая, ее закапывают. Она возвращается в какой-то кривой форме, понимают, что с ней что-то не то, и ее убивают", — высказался в прошлом году Дегтярев.

Аудитория Rutube растет, судя по данным, которые озвучивает "Газпром-Медиа", — в декабре 2021 года ежемесячная аудитория сервиса выросла почти в четыре раза — до 14,2 млн человек. И даже если верить статистике компании, все равно российская аудитория YouTube значительно выше — в январе этого года число российских пользователей превысило 89 млн человек, подсчитала компания "Медиаскоп". Статистику по Rutube компания не публикует — эти измерения сейчас находятся в закрытом режиме.

Политические взгляды блогеров из Yappy

При Жарове "Газпром-медиа" запустил еще одну соцсеть, которая по замыслу похожа на китайский TikTok. Соцсеть "для старта блогерской карьеры" назвали Yappy. Она создавалась на основе мобильного приложения "Я молодец", которое "Газпром-медиа" приобрел в конце 2020 года.

Лицом Yappy сделали актрису Анну Хилькевич, которая долгое время играла одну из главных ролей в сериале "Универ" на ТНТ. Об этом широкой публике стало известно в декабре 2021 года — девушка появилась на пресс-конференции Владимира Путина.

"Как вы относитесь к взаимодействию с молодежью в таких средах или вы считаете, что поколение деградирует?" — неожиданно спросила Хилькевич Путина после подготовленной короткой презентации Yappy. "Почему же деградирует?" — рассмеялся Путин, добавив, что человечество всегда развивается, а дети лучше и умнее своих родителей.

Yappy управляет компания "Ритм Медиа", которая входит в "Газпром-медиа". Оба проекта ГПМ — Rutube и Yappy — эксклюзивно реализуются через одно агентство — Insight People, сказал Би-би-си директор одного из московских рекламных агентств (он попросил об анонимности). Агентство Insight People в 2021 году заключало контракты с тиктокерами на создание контента для Yappy, писало издание "Важные истории" (минюст внес издание в реестр нежелательных организаций).

Блогерам в Yappy и Rutube предлагают от 70 до 150 тысяч рублей — сумма зависит от количества подписчиков в Instagram, говорит директор одного из московских рекламных агентств. Собеседник уточнил, что до блокировки Instagram "средний блогер" зарабатывал на Yappy больше — до 400 тысяч рублей. За эти деньги блогеры должны создавать в месяц не менее 40 роликов, взаимодействовать с подписчиками и пиарить запуск Yappy в своих соцсетях.

В контракте (копия есть у Би-би-си) даже уточняются формулировки, как это надо делать. Они похожи на те, что использовал хоккеист Никита Феоктистов, рассказавший про "Россграм", и боты, агитирующие Сыендука перейти в Rutube: "Yappy сейчас в закрытом доступе. Подключена только ограниченная группа блогеров. Очень уютная и ламповая тусовка", "Кажется, я тут надолго. Платформа еще неидеальна, но тема крутая. Скоро ее доведут до "ума" и будет она "огонь".

Insight People заключает также долгосрочные договоры с блогерами на пять лет. Блогер, по условиям такого сотрудничества, получает 30% от дохода от рекламы, а агентство — 70% (копия также есть у Би-би-си)

"Блогеры, которые рекламируют Rutube, Yappy и все эти "инстаграмы" не воспринимают это всерьез, они делают это, потому что нет денег — многие приехали в Москву и им просто не на что жить", — говорит руководитель агентства YusMedia Agency Дмитрий Юсупов. Сложившаяся ситуация для Insight People — хорошая возможность привлечь и забрать блогеров на рынке, добавляет он.

Из базы данных "СПАРК-Интерфакс" следует, что генеральным директором ООО "Инсайт люди" числится Алина Зиннатуллина. В приложении GetСontact, которое показывает, как номер телефона записан у других пользователей, Зиннатулина определяется как "Алина блогеры", "Алина Insight People Босс", "Алина Тик Ток Москва", "Алина Зиннатулина Яппи" и "Спонсоргазпромежеденельно".

ООО "Инсайт люди" было создано в марте прошлого года. В 2021 году выручка компании превысила 3 млрд рублей. За это время про агентство сняли сюжеты многие региональные филиалы ВГТРК — в Орле, Брянске, Твери, Страврополье, у них был даже совместный проект с региональным отделением "Единой России" в Татарстане.

В анкете для блогеров, которых отбирает Insight People, агентство просит указать в том числе свои политические взгляды. Угадать, какие именно взгляды близки продюсерам, несложно. Агентство в Instagram гордится своими патриотическими проектами — резиденты Insight People снимались в роликах ко дню флага и дню народного единства. А генеральный продюсер Илья Ивлев на своем сайте сообщает, что агентство "реализует патриотические проекты, которые набирают миллионы просмотров". При этом в договоре для блогеров прописано, что контент не должен содержать шутки и вопросы на политические темы.

Yappy запустили еще до войны, в конце 2021 года. Соцсеть стала более актуальной после того, как TikTok частично ушел из России. Случилось это тоже на фоне войны России в Украине, но не российские власти заблокировали китайское приложение — TikTok сам решил временно запретить пользователям в России загружать новые ролики и вести прямые трансляции. Причина — закон о фейках про российскую армию (он предусматривает уголовную ответственность).

"Временно безработные" из VK

На рекламном рынке есть еще одно агентство, которое выступает посредником между крупными компаниями и блогерами. Агентство Invite работает с "премиальной" рекламой и сотрудничает с более раскрученными блогерами, чем те, которых отбирает Insight People, рассказал Би-би-си директор московского рекламного агентства.

С Invite начала работать компания VK, сказал собеседник Би-би-си и подтвердил источник, знакомый с ситуацией в VK. Это случилось вскоре после того, как контроль над компанией поделили "Согаз" и "Газпромбанк" (у компаний по 45% акций АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосующих акций VK). В VK появился отдел партнерств, он работает с медиа, блогерами и сообществами. Выручка ООО "Инвайт" в 2021 году превысила 147 млн рублей (в 2020 она составляла всего 185 тысяч рублей), следует из базы "СПАРК-Интерфакс".

До ограничений в TikTok блогеры Invite участвовали в рекламной кампании московского метро — они записывали тиктоки про новые станции Большой кольцевой линии под треки "Мама в метро" и "Зюзино", которые написали специально для пиара БКЛ (это был проект правительства Москвы).

В фильме про блогеров "Временно безработные" Наташи Гасанхановой (она тоже работает с агентством Invite), "Вконтакте" продвигается как площадка, которая компенсирует потери блогеров, связанные с ограничениями на монетизацию в YouTube.

"Блогеры "Инвайта" не теряют деньги, — говорит в этом фильме операционный директор Invite Олег Федущак, комментируя кризис на рекламном рынке. — Ютуберы точно смогут рассчитывать на такой же доход от VK на замену "Ютубу" — я предполагаю, что это даже больше. VK выбьется, потому что он мультиформатный".

"ВКонтакте" (входит в VK) создал Павел Дуров в 2006 году. Осенью 2021 года VK презентовала свой новый проект VK Видео — компания объединила ресурсы "ВКонтакте" и другой российской соцсети "Одноклассники". Компания утверждает, что ежедневная аудитория VK Видео составляет 40 млн человек.

Основатель рекламного агентства Wildjam и продюсер тикток-дома Dream Team House Ярослав Андреев считает, что расцвет "Вконтакте" возможен, потому что теперь нет альтернатив. "Если, например, отказаться от всего транспорта, самолетов, поездов и автомобилей, будет ли развиваться конный вид транспорта? Ну, наверное, будет. Сможет ли он полностью перекрыть все необходимые тебе задачи? Не сможет", — говорит Андреев.

Санкционно-устойчивый, но небезопасный "Наш магазин"

В апреле создатели российского магазина приложений NashStore объясняли, почему от них давно не было новостей — в посте "ВКонтакте" они разместили советский плакат с фразой "Ясен план. Скорей за дело! Строить Родина велела".

NashStore (или по-русски "наш магазин") власти стали продвигать в марте как альтернативу Google Play, из которого уже удалены многие российские приложения, в том числе крупнейших банков, попавших под блокирующие западные санкции (например, "Сбербанка" и "Альфа Банка").

Делается это на случай, если власти все-таки решатся замедлить или заблокировать YouTube. Замедлить YouTube можно обязав провайдеров отключить Global Google Cash (серверы Google, которые устанавливаются у операторов связи), говорит директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев.

Этого пока не делают, потому что замедление YouTube приведет не только к поломке экосистемы Google в России, но и к замедлению работы других сайтов и, как следствие, к критическим проблемам в экономике страны. Примерно та же ситуация была в Беларуси и Казахстане, когда власти начали отключать трафик, и перестало работать вообще все, напоминает Климарев.

Первой про NashStore рассказала автономная некоммерческая организация "Цифровые платформы". Ее руководитель — Арсений Щельцин, раньше он работал в Институте развития интернета, который возглавляет бывший замначальника управления администрации президента по общественным проектам Алексей Гореславский. Щельцин также входит в состав IT-совета при Госдуме, говорится на сайте "Цифровых платформ" (предположительно, имеется в виду совет при комитете Госдумы по информационной политике).

"Россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка", — так объяснил мотивацию создателей NashStore представитель АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков. Он считает, что Россия оказалась "в тисках сурового прессинга западных компаний".

Зыков помимо своей деятельности в "Цифровых платформах", возглавляет организацию со сложным названием "Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров". В 2020 году члены этой ассоциации призывали минцифры штрафовать западные соцсети за цензурирование российских СМИ.

"Альтернативный, независимый, санкционно-устойчивый магазин приложений для Android", — такие определения подобрали для NashStore его создатели.

В каком виде представят NashStore россиянам, пока сказать сложно, но есть два наиболее вероятных варианта. Магазин могут включить в список программ, которые должны быть предустановлены на смартфоны. Закон о предустановке российского ПО был принят в 2019 году. Он обязывает производителей электроники (Apple, Samsung и т.д.) устанавливать российское программное обеспечение на свои гаджеты, предназначенные для продажи в России.

Второй вариант — загрузка магазина через Android Package Kit (это формат загружаемых файлов, состоящий из кодов Android-приложений). Этот вариант сложнее для пользователей и, кроме того, пользователям придется снизить уровень защиты своего гаджета для установки приложений, не проверенных Google, объясняет Климарев из "Общества защиты интернета".

Он предупреждает, что этим магазином, как и остальными российскими аналогами заблокированных западных приложений, пользоваться может быть небезопасно еще и потому, что не защищены персональные данные их пользователей: "У этих компаний сервера в России, сотрудники в России. Они не смогут сопротивляться и будут передавать персональные данные [властям]".

В апреле в общий чат, в котором состоят блогеры, согласившиеся работать с Yappy, пришло сообщение о том, что документы за апрель они получат с задержкой. "Задержка связана с техническими сложностями, сложившимися из-за ситуации в мире", — пояснили представители агентства, вероятно, имея в виду войну в Украине и западные санкции, обрушившиеся на Россию.