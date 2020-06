Братья погибшего в США при грубом задержании чернокожего Джорджа Флойда обратились к протестующим американцам. Их слова приводит телеканал CBS.

Терренс Флойд заявил, что участники акций должны вести себя мирно и не устраивать погромы.

"Обращаясь к тем, кто чинит беспорядки: "Что вы все делаете?. Это никак не вернет моего брата обратно", — отметил Терренс Флойд. Он добавил, что его семья "мирная и набожная", и призвал протестующих "действовать по-другому".

Другой брат погибшего — Родни Пегу — также призвал протестующих прекратить насилие: "Я прошу мира так же, как мой брат попросил бы нас, если бы он мог видеть ситуацию, если бы он был здесь. Мир. Мирные протесты. Это лучший вариант, которым мы должны добиться справедливости".

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом для них стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста. В ходе столкновений огнестрельные ранения получили двое полицейских, один из которых скончался. Американские власти заявили о том, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям расцениваются как акты внутреннего терроризма.

WATCH: Full speech by George Floyd's brother, Terrence Floyd, at site of George Floyd's death. pic.twitter.com/piEcnilzCb