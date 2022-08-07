Братья Ротенберги обошли санкции с помощью британской компании

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги, находящиеся под американскими и европейскими санкциями, воспользовались лазейкой в законодательстве Великобритании, создав в стране компанию, от которой не требуется отчитываться о собственниках.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Таким образом Ротенберги получили возможность выводить деньги из России, говорится в совместном расследовании BBC и журналистской организации Finance Uncovered, опубликованном 6 августа.

С 2016 года британское правительство обязало почти все компании страны раскрывать своих настоящих владельцев. Под действие новых законов не попали компании, известные как английские товарищества с ограниченной ответственностью (English Limited Partnerships, ELP), пишут авторы расследования.

Братья Аркадий и Борис Ротенберги в 2017 году для уклонения от американских санкций учредили в Лондоне компанию Sinara Company LP. В документах компании говорилось, что она занимается "туризмом и продажей билетов". В период с июля 2017 года по июнь 2018 года Sinara Company LP отправила 14 электронных переводов на общую сумму 133 000 долларов США консультанту по искусству, который, как говорится в отчете Сената, "способствовал покупкам для Ротенбергов", пишет BBC. Компания была закрыта в 2019 году.

"Это настоящий скандал, такие люди, как Ротенберги, годами находившиеся под санкциями в Америке, все еще могут использовать британские корпоративные структуры для вывода через них своих денег из России, а затем тратить их по своему усмотрению", - цитирует BBC депутата от Лейбористской партии Великобритании Маргарет Ходж, которая возглавляет парламентскую группу по налогам и коррупции.

Нововведения в британском законодательстве привели к увеличению числа зарегистрированных ELP на 53 процента. С тех пор было создано более 4500 новых таких товариществ. По словам эксперта по финансовым преступлениям Грэма Бэрроу, эти компании нередко использовались в противозаконных целях, поскольку они обязаны обнародовать лишь минимальные сведения о своей деятельности.

Члены комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам в 2020 году выяснили, что связанные с братьями Ротенбергами компании годами успешно обходили санкции США. Это позволило миллиардерам уже после введения штрафных мер заключать в Соединенных Штатах сделки на 91 млн долларов - в частности, приобретать произведения искусства.