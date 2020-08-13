Бразилия и Россия будут сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса

Соглашение об испытаниях и производстве российской вакцины подписали бразильский штат Парана и Российский фонд прямых инвестиций. Но сначала вакцину должны одобрить в Бразилии.

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана подписали соглашение об испытаниях и производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Но перед началом производства вакцина должна получить одобрение бразильского регулирующего органа и пройти клинические испытания III фазы, заявили в среду, 12 августа, официальные представители Параны.

Производство вакцины начнется не ранее второй половины 2021 года, а подписанное соглашение — это "меморандум о взаимопонимании по технологическому обмену". "Он не налагает обязательств, он просто позволяет нам работать вместе", — заявил глава Технологического института Tecpar в штате Парана Жорже Калладу.

По его словам, Россия поделится с Бразилией результатами испытаний I и II фаз. В Бразилии должны быть уверены в безопасности и эффективности вакцины.

Производство российской вакцины "Спутник V"



В штате Парана организуют производство "первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса" и ее дистрибуцию в Бразилии и других странах Латинской Америки, сообщается на сайте РФПИ. Российская сторона предоставит Паране "результаты клинических исследований вакцины и технологические протоколы ее производства".

Ранее, 11 августа, президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины "Спутник V", которая "формирует устойчивый иммунитет" и "прошла все необходимые проверки". Позже в российском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подтвердили, что препарат еще не прошел III фазу клинических исследований.

По числу инфицированных SARS-Cov-2 (более 3,1 миллиона человек) и умерших от COVID-19 (104 тысячи человек) Бразилия занимает второе место в мире после США. Сейчас в стране проходят испытания две экспериментальные вакцины: первая разработана Оксфордским университетом совместно с фармацевтической фирмой AstraZeneca, а вторая — китайской компаний Sinovac Biotech.