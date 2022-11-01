Бразилия после выборов. Проигравший Болсонару молчит второй день, его сторонники перекрывают дороги

В Бразилии водители грузовиков, поддерживавшие бывшего президента Жаира Болсонару, который проиграл на выборах кандидату от левых сил Луису Инасиу Лула да Силве, перекрыли дороги почти по всей стране, что уже вызвало серьезные проблемы с доставками самых необходимых товаров. Симпатии водителей объясняются тем, что администрация Болсонару распорядилась продавать дизельное топливо по сниженной цене.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В общей сложности к вечеру понедельника дорожная полиция насчитала уже 342 таких пробки на дорогах, преимущественно на юге страны. Некоторые заторы полиция уже ликвидировала после того, как судья верховного суда Алехандро де Мораэс распорядился разогнать протестующих и пригрозил водителям, которые не выполнят распоряжение, штрафом в 100 тыс. бразильских реалов (около 20 тыс долларов) за каждый час блокады.

Как сообщает из Сан-Паулу корреспондент Би-би-си Кэти Уотсон, никто не ожидал, что Болсонару, в свое время утверждавший, что лишь сам Бог может заставить его покинуть президентское кресло, сдастся без боя.

До выборов он не раз повторял, что сильно сомневается в избирательной системе страны, однако после поражения он еще не проронил ни слова, и теперь бразильцы могут лишь гадать о его дальнейших планах.

Некоторые из его сторонников уже приняли поражение, и тот факт, что победа Лулы уже признана многими в самой стране и за рубежом, может еще больше помешать попыткам Болсонару оспорить результаты выборов.

Ну а пока что свое слово решили сказать его самые решительные сторонники. В результате дороги по всей стране, за исключением двух штатов, оказались заблокированными, и даже международный аэропорт Гуарульюс вынужден был отменить ряд рейсов.

Что касается победителя, то вскоре после оглашения результатов Лула решил выступить с примирительной речью на фоне усилившегося в ходе избирательной кампании раскола в обществе.

"Наша страна нуждается в мире и единстве, — заявил Лула, — население устало сражаться".

Новый президент заверил, что намерен представлять всех бразильцев, а не только тех, кто отдал за него голоса. В качестве еще одного указания на то, что переход власти состоится по плану, Лула уже начал формировать переходную команду, не дожидаясь реакции Болсонару.