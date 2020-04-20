Brexit был важнее? Бориса Джонсона обвиняют в том, что он недооценил коронавирус

Британские газеты обвинили премьер-министра Бориса Джонсона в том, что он недооценил серьезность ситуации с распространением коронавируса, в результате чего страна слишком поздно отреагировала на пандемию.

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Газета Sunday Times провела расследование (требуется подписка) того, как власти отреагировали на вспышку Covid-19, и сделала вывод, что кабинет Джонсона проигнорировал ранние сигналы ряда ученых-вирусологов и потерял целых пять недель в самом начале кризиса. При этом, по мнению издания, страна в целом была совершенно не подготовлена к такого рода пандемии.

Как рассказали газете сотрудники чрезвычайных служб, медики и ученые, в конце января и даже в начале февраля в коридорах власти царила атмосфера, близкая к беспечности — и ничего не было сделано, чтобы пополнить запасы на случай возникновения пандемии. Как отмечает Sunday Times, на тот момент уже было ясно, что вирус передается от человека к человеку, и серьезность ситуации в китайском Ухане привела к тотальному карантину в городе и провинции Хубэй.

Британские власти, между тем, еще недавно уверяли, что страна была хорошо подготовлена к чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом.

Но по словам высокопоставленного советника правительства (газета не приводит его имя), учебная подготовка на случай пандемии не проводилась много лет, запасы индивидуальных средств защиты для медработников не пополнялись, а у многих имевшихся истек срок годности.

И это несмотря на то, что еще в конце января некоторые советники правительства предупреждали, что контагиозность нового вируса сравнима с вирусом "испанки", унесшей в 1918-19 годах жизни 50 млн человек по всему миру.

Месяц спустя, в последних числах февраля, ученые открыто забили тревогу, заявив, что если не принять никаких срочных мер, Британия может потерять до 380 тыс. человек в результате эпидемии, и призвали немедленно ввести карантин.

Однако страна была посажена на карантин лишь месяц спустя — 23 марта, когда вирус уже начал активно распространяться.

"Кобра" без Бориса

Основную вину за это издание возлагает на Бориса Джонсона, который, по его оценке, в решающие недели не проявил лидерских качеств. Как указывает Sunday Times, в январе-феврале он не присутствовал ни на одном из пяти экстренных совещаний "Кобры" по ситуации с коронавирусом, передоверив бразды правления в этом вопросе министру здравоохранения Матту Хэнкоку.

В то ответственное время Джонсон и вовсе скрылся от публики на 12 дней, уехав в загородную резиденцию в Кенте.

Один из высокопоставленных членов правительства — министр без портфеля Майкл Гоув — отверг утверждения издания, что Борис Джонсон не продемонстрировал лидерства в ходе борьбы с кризисом.

"Я это думаю, мысль, что премьер-министр пропускал важнейшие заседания по борьбе с коронавирусом, — это абсурд, — сказал Гоув. — Никто не вправе утверждать, что премьер-министр не вкладывает всю свою душу в борьбу с этим вирусом".

Позже в интервью утренней программе Эндрю Мара на Би-би-си Гоув признал, что Джонсон не посещал некоторые заседания "Кобры", однако он объяснил это тем, что на большинстве подобных встреч присутствие главы правительства не требуется.

В минувшую субботу Хэнкок под нажимом со стороны организации NHS Providers, объединяющей все учреждения Национальной службы здравоохранения, признал, что запасы хирургических халатов и другой медицинской спецодежды закончатся "в течение следующих 24-48 часов".

Поставки в Китай

Проведенное Sunday Times расследование выявило, что власти не смогли вовремя установить контакт с торговым объединением BHTA (British Healthcare Trades Association), представляющим без малого 500 британских производителей индивидуальных средств защиты (ИСЗ). По словам BHTA, ассоциация была готова снабдить больницы всем необходимым, но их заявка на поставки была принята только 1 апреля.

В то же самое время британские производители поставляли средства защиты в другие страны — как сообщил газете глава BHTA, доктор медицинских наук Саймон Фестинг.

До конца февраля британские власти поставили в Китай, по просьбе властей страны, 266 тыс. единиц ИСЗ, включая 37,5 тыс. хирургических халатов.

Как сообщил журналистам советник Даунинг-стрит, аварийные запасы не пополнялись еще со времен мер жесткой экономии, а все внимание стратегов-плановиков было сосредоточено на "жестком" брексите.

"Нельзя начать войну [c пандемией], если премьер-министр в этом не участвует. И мы увидели, что Борис ни на каких совещаниях не присутствовал. Ему нравилось время за городом проводить. В выходные он не работал", — рассказал неназванный советник.

Он также сравнил стиль руководства Джонсона с работающим по старинке главой местного совета: "Было такое впечатление, что он не в состоянии взять на себя экстренное планирование по входу из кризиса".

"Медовый месяц"

Борис Джонсон, фейерверком отпраздновавший 31 января завершение эпопеи с брекситом, все еще был настроен на медовый политический месяц со своим электоратом, отмечает в своем материале на ту же тему Guardian.

Он надеялся использовать этот политический капитал и вместе со своим советником Домиником Каммингсом заблистать в качестве реформатора.

13 февраля — когда в Ухане скончался китайский доктор, первым сообщивший о новом страшном вирусе, — Борис Джонсон поменял несколько министров в своем кабинете.

Газета признает, что, возможно, пока рано утверждать, что правительство Джонсона заснуло за рулем перед катастрофой с коронавирусом, но тот факт, что Джонсон, Хэнкок и другие сотрудники администрации заразились новой инфекцией, говорит о том, что бдительны они не были.

Несколько недель назад власти признали, что 20 тыс. смертей от коронавирусной инфекции будет "не худшим результатом" для Британии.

"По мере того, как мы стремительно приближаемся к этой мрачной цифре [по состоянию на воскресенье, летальность составляет 16 060], многие эксперты полагают, что Британия может выйти из этого кризиса — когда бы это ни случилось — с одним из наихудших показателей по борьбе с коронавирусом среди всех остальных европейских стран", — отмечает газета.

Насколько своевременно отреагировали другие страны?

Первый подтвержденный случай Covid-19 за пределами Китая был зарегистрирован в Таиланде 14 января, а шестью днями позже Китай подтвердил, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

По мнению экспертов, лучше всех к новой эпидемии оказались подготовлены ближайшие к Китаю страны-соседи, которые еще помнили вспышку атипичной пневмонии Sars 2003 года.

Один из наглядных примеров эффективного подхода продемонстрировали власти Тайваня, где, по стечению обстоятельств, вице-президент Уильям Лай — эпидемиолог по профессии. Там стали массово проводиться как тестирование, так и отслеживание всех контактов людей с подтвержденным диагнозом. В итоге, по состоянию на 19 апреля, там зафиксировано всего 422 заболевших и 6 летальных исходов от коронавируса.

Гонконг, тоже пострадавший ранее от эпидемии Sars, ввел карантин и меры социального дистанцирования одним из первых, а также сделал обязательным ношение масок на публике.

Южная Корея имела все шансы повторить печальную статистику Китая: в один только день, 29 февраля, там было зарегистрировано 909 новых случаев коронавируса. Однако уже неделю спустя число новых случаев сократилось вдвое, а в последующие четыре дня — еще вдвое.

Южнокорейским властям удалось быстро спрямить кривую, не прибегая при этом к карантину, благодаря быстрым слаженным действиям, включавшим массовое тестирование и отслеживание контактов заболевших, при безоговорочной поддержке самих граждан.

В начале февраля США ввели карантин для всех, кто в предыдущие 14 дней побывал в Китае, однако противоречивые заявления президента Трампа относительно природы коронавируса и его опасности сыграли злую шутку: сейчас США на первом месте как по числу заболевших — более 755 тыс. , так и по смертности — более 40 тыс.

В Британии два первых случая заражения были зафиксированы 29 января.

Примерно в то же время первый заболевший был диагностирован на севере Италии, однако и там власти не отреагировали на угрозу достаточно быстро, несмотря на большой поток туристов именно в северной части страны.

Ситуация в Италии стала катастрофической к концу февраля — там были тысячи случаев заражения и сотни смертей — и с 21 февраля власти закрыли на карантин десятки городов Ломбардии и других северных областей. Другие районы страны при этом продолжали работать в обычном режиме. Премьер-министр Джузеппе Конти распространил карантинные меры на всю Италию 9 марта, и эта задержка, как отмечают теперь эксперты, стоила жизни многим итальянцам.

11 марта ВОЗ объявила глобальную пандемию.

Испания ввела жесткий карантин 14 марта. Франция сделала то же самое 17 марта. Обе страны до сих по пожинают плоды позднего реагирования и вынуждены держать население на жестком карантине.

В России первые случаи заболевания Covid-19 были зафиксированы в конце января. Российские власти ввели меры по изоляции лишь 28 марта. К 19 апреля число зараженных в России превысило отметку 40 тысяч человек.