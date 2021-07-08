Брифинг премьера Испании в Литве прервали из-за российских самолетов

Пресс-конференцию премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в Шяуляе пришлось прервать в четверг, 8 июля, из-за того, что два испанских истребителя, перед которыми стояли политики, были срочно подняты на перехват двух российских самолетов.

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На видеозаписи, распространенной канцелярией литовского президента, видно, как место проведения брифинга было в экстренном порядке очищено, а к самолетам устремились пилоты и техники.

El despegue de un avión militar provoca una extraña interrupción de la rueda de prensa de Sánchez en una base del ejército de Lituania https://t.co/fLIIKGbQob pic.twitter.com/YrV09htY8j — EL PAÍS (@el_pais) July 8, 2021

По данным литовских военных, два российских Су-24 летели в международном воздушном пространстве над Балтийским морем без электронного опознавания, при этом пилоты не передали план полета и не поддерживали радиосвязь с диспетчерской службой. Истребители НАТО были подняты на перехват, чтобы увидеть и идентифицировать летательные аппараты.

"Это реальный случай, который показывает важность нашего присутствия здесь", - заявил глава испанского правительства Санчес, когда через полчаса после инцидента встреча с прессой была продолжена. В настоящее время в Шяуляе размещены семь истребителей Eurofighter и 130 испанских солдат.

Комментируя произошедшее, в Минобороны России заявили, что самолеты морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтийского моря "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств".