Бристоль: протест против ограничения протестов закончился столкновениями

Протесты в английском городе Бристоль против принятия нового закона о полномочиях полиции, в том числе во время проведения протестных акций закончились насилием. Пострадали несколько полицейских, некоторые из них получили переломы.
Участники акции под названием "Kill The Bill" (тут аналогия с английским словом bill (билль), что означает законопроект) разбили окна полицейского участка и подожгли несколько полицейских машин.
Мэр Бристоля Марвин Ривз с упреком заметил, что "нанесение ущерба зданиям в центре нашего города и автомобилям, нападения на полицию лишь повысят вероятность того, что законопроект будет принят".
Законопроект о полиции, преступности и судебной системе — гигантский законодательный акт, содержащий предложения правительства о реформировании этих областей. Одна его часть посвящена изменениям в процедуре проведения протестов.
В настоящий момент, чтобы наложить какие-либо ограничения на проведение того или иного протеста, полиция должна доказать, что он представляет реальную угрозу общественному порядку, например, может привести к транспортному коллапсу или порче городского имущества и частной собственности.
Также полиция имеет право вносить изменения в маршрут протестной колонны в соответствии с другими мероприятиями, запланированными в городе во время шествия.
Решения такого рода обычно обговариваются с организаторами акции заранее.
В новом законопроекте предлагается наделить полицию дополнительными полномочиями, которые дадут ей возможность определять время начала и окончания протестной акции, ограничивать уровень производимого шума, а также применять эти правила в том числе к одиночным пикетам, если, к примеру, пикетирующий использует мегафон.
За неподчинение правилам будет предусмотрен штраф в размере 2500 фунтов стерлингов (около 3500 долларов).