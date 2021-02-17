Британцы смогут добровольно инфицироваться Covid-19, чтобы помочь ученым изучить болезнь
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Молодые здоровые люди смогут добровольно инфицироваться штаммами коронавируса в рамках тестирования вакцин и методов лечения от Covid-19. Первые подобные испытания были одобрены в Британии.

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В программе, которая стартует в ближайшие недели, будут участвовать 90 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Их будут заражать вирусом в контролируемой и безопасной среде, а медики будут постоянно мониторить их здоровье.

В Британии на данный момент вакцинировалось более 15 миллионов человек.

Исследования ответа человеческого организма на введенную инфекцию ранее сыграли важную роль в развитии курсов лечения разных болезней, в том числе малярии, тифа, холеры и гриппа.

Испытания позволят рассчитать минимальную дозу вируса, способную вызвать заражение, а также исследовать реакцию иммунной системы.

Все это улучшит знания врачей о коронавирусе и его влиянии на здоровье, что, в свою очередь, повлияет на разработку вакцин и методов лечения.

Исследование проводится в коллаборации между правительственной рабочей группой по вакцинам, Имперским колледжем Лондона, Трастовым фондом Royal Free London и компанией hVIVO, которая является пионером в разработке таких программ.

"Мы заказали ряд безопасных и эффективных вакцин для Британии, однако необходимо, чтобы мы продолжали разработку новых вакцин и методов лечения Covid-19", — говорит исполняющий обязанности председателя рабочей группы Клайв Дикс.

"Мы надеемся, что эти исследования дадут нам уникальные знания о том, как работает вирус, и помогут нам понять, какие вакцины дают наибольшие шансы на предотвращение инфекции", — продолжает он.

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Джеймс Галлахер, корреспондент по вопросам здравоохранения и науки

Мы имеем очень эффективные вакцины от Covid-19, так зачем же нам нужны такие испытания на людях?

Во-первых, они сообщат нам такие факты, которые практически невозможно увидеть в реальной жизни.

Какое количество вируса нужно, чтобы началось заражение? Какова первоначальная реакция иммунной системы? Можем ли мы сказать, у каких людей появляются симптомы, а у каких — нет?

Испытания в Британии начнутся именно с этих фундаментальных научных вопросов.

Однако на подходе новые вакцины, и сам вирус тоже эволюционирует.

Позднее в этом году будет практически невозможно провести масштабные испытания вакцин от Covid-19, поскольку все больше людей будет привиты.

Однако испытания с участием небольшого числа добровольцев все равно дадут ответ на ключевые вопросы: от сравнения вакцин второго поколения до того, защищают ли они от новых типов вируса.

"Мы просим добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет присоединиться к этому исследованию и помочь нам понять, как вирус заражает людей, и почему он так быстро передается между людьми", — говорит старший исследователь Имперского колледжа Лондона доктор Крис Чиу.

Все добровольцы будут проходить проверку, чтобы удостовериться, что они здоровы и не переболели коронавирусом ранее. Им введут штамм вируса через нос, после чего они проведут 14 дней в карантинном госпитале под чутким наблюдением медицинской бригады.

Волонтерам будет выплачена компенсация в размере 4,5 тысячи фунтов в год, в которую будут включены и тесты после испытаний.

В начале для заражения добровольцев в рамках испытаний будет применяться первая версия вируса, которая распространялась в стране с начала пандемии в марте прошлого года: она не представляет серьезной угрозы для здоровых взрослых людей.

Со временем добровольцам предлагается ставить одобренные вакцины, после чего вводить им новые штаммы вируса, что поможет ученым разработать более эффективные прививки. Однако этому этапу испытаний пока не был дан зеленый свет.

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