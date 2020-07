Британия и США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия

Великобритания и США заявили, что Россия провела в космосе испытания аппарата, обладающего оружейными характеристиками и способного уничтожать спутники на околоземной орбите. Госдепартамент США заявил, что это вызывает беспокойство.

Министерство обороны России ранее заявляло, что новые технологии используются для проверки российской космической техники.

США и прежде выражали обеспокоенность из-за возросшей в последнее время активности российской спутниковой программы. Но это первый случай, когда обвинения по поводу российских испытаний в космосе выдвинула и Британия.

Несколько дней назад был опубликован доклад, в котором говорилось, что британское правительство сильно недооценило угрозу, которую представляет Россия.

Вице-маршал авиации Харви Смит, возглавляющий британское космическое управление, обнародовал в четверг заявление, в котором говорится, что Лондон озабочен подобным поведением России, так как оно угрожает мирному использованию космоса, и что запущенный Россией на орбиту аппарат обладает характеристиками, свидетельствующими о его военном предназначении.

"Мы призываем Россию больше не проводить подобных испытаний", — добавил Харви Смит.

В тот же день помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд обвинил Москву в лицемерии после того, как Россия предложила распространить контроль над вооружениями на космос.

"Москва стремится ограничить возможности Соединенных Штатов, хотя явно не собирается останавливать свою собственную космическую программу", — сказал он.

Россия, наряду с Британией, США, Китаем и еще более чем 100 государствами, обязалась соблюдать международный договор об использовании космического пространства, предполагающий, что космос открыт для исследования любыми странами и исключительно в мирных целях.

По словам корреспондента Би-би-си по вопросам обороны Джонатана Била, этот инцидент увеличивает риск начала гонки вооружений в космосе, так как другие страны также разрабатывают космические технологии, которые могут быть применены в военных целях.

Air Vice-Marshal @HarvSmyth, director of the UK's Space Directorate, has responded to a recent Russian satellite test in space: pic.twitter.com/zGdGwCemmR