Британия и Украина договорились о строительстве военных кораблей

Украина и Великобритания заключили соглашение о совместном строительстве боевых кораблей для украинский военно-морских сил. Соглашение также предусматривает участие Великобритании в строительстве двух баз для украинских ВМС.

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"21 июня в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота "Дефендер" министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о проекте морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины", - говорится в сообщении на сайте министерства обороны Украины.

Меморандум был подписан в рамках соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством, которое украинский президент Владимир Зеленский подписал в октябре 2020 года в Лондоне.

Одним из результатов этой договоренности стал кредит на 1,25 млрд фунтов стерлингов, который получила Украина на развитие вооруженных сил, в частности - ВМС.

В "Фейсбуке" ВМС говорится, что всего Украина получит восемь ракетных катеров, которые еще предстоит разработать. Первые два будут построены в Великобритании, остальные - на украинских кораблестроительных заводах.

В марте 2021 года в интервью украинской газете "День" военный атташе посольства Великобритании Тим Вудс рассказал, что будущие каера получат артиллерийское и ракетное вооружение, они будут от 50 до 65 метров длиной, а скорость составит 40 узлов.

Кроме того, в состав украинских ВМС будут переданы два тральщика класса "Сэндаун". Эти корабли с 1989 года находятся в составе Королевского военно-морского флота, но в ближайшем будущем будут выведены из его состава.

Перед тем, как передать их Украине, тральщики пройдут ремонт, модернизацию и получат дополнительное оснащение в Великобритании. Кроме того, британские моряки подготовят украинские экипажи для них. Тральщики этого класса есть в составе ВМС Эстонии и Саудовской Аравии.

Новая концепция

Украина строит свои военно-морские силы согласно "Стратегии 2035", принятой несколько лет назад. В мае 2021 года командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа представил слегка доработанную версию этой "дорожной карты".

Концепция развития военно-морских сил предусматривает более сжатые сроки - ВМС предстоит модернизировать уже к 2025 году. Главным соперником и потенциальным противником украинских ВМС на море является Россия и ее Черноморский флот.

По словам командующего ВМС, перед украинским флотом сейчас стоит задача - возобновить в среднесрочной перспективе деятельность в ближней морской зоне, то есть на расстоянии 200 морских миль от берега (360 километров). Украина собирается добиться непрерывного присутствия на море, "чтобы обеспечить национальные интересы", сказал он.

Согласно плану, Украина не будет добиваться паритета в вооружениях с Россией, но будет действовать по асимметричному принципу: оборона с моря будет опираться на береговые ракетные комплексы и небольшие корабли и катера на море, а также на помощь со стороны ВВС страны.

Москитный флот и новые базы

Большое количество малых боевых кораблей, таких как ракетные катера, по мнению украинских военных, будет более эффективно для борьбы с крупными кораблями.

Ракетный катер способен нести соизмеримое с корветом число противокорабельных ракет, но при этом он более маневренный и представляет собой меньшую цель. Флот, построенный на малых кораблях, обычно называют "москитным".

Корабельный состав ВМС, согласно новой концепции, будет пополняться кораблями трех типов - боевыми (корветы и ракетные катера), тральщиками и патрульными катерами.

С берега акваторию Черного моря будут контролировать ракетные комплексы "Нептун", вооруженных противокорабельной крылатой ракетой РК-360МЦ дальностью более 250 километров. Она была разработана на основе советской ракеты Х-35, однако украинские конструкторы значительно увеличили дальность действия и улучшили систему наведения.

В настоящее время в ВМС уже передали учебный образец ракетного комплекса, но в 2021 году в войска должен поступить первый дивизион "Нептунов".

В декабре 2020 года Украина заключила соглашение о покупке в Турции четырех корветов класса "Ада", причем часть работ будет выполнена на украинском заводе "Океан" в Николаеве.

По словам контр-адмирала, министерство обороны получило участки земли для строительства новых военно-морских баз на Азовском и Черном морях. Речь идет о двух базах вблизи Очакова и в Бердянске. Очаковская база будет основной для ВМС. Сейчас главный пункт базирования военно-морских сил Украины - Одесса.

По словам военного атташе Тима Вудса, разработать план строительства этих баз, размещение сооружений и складов также могут британские компании.