Британия может отказаться от танков. Усилит ли это позиции России?

Газета Times узнала, что британские военные обсуждают возможность отказа от танков, чтобы сосредоточиться на новейших вооружениях.

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Речь идет лишь о закрытых дискуссиях, а не официальных планах. Однако в британском правительстве прежде уже открыто называли танки устаревшими, а вызванный пандемией экономический кризис приведет к очередным сокращениям оборонного бюджета.

Военным предстоит определиться с тем, на чем экономить, и выбор может пасть именно на тяжелую бронетехнику.

У такого решения есть прецеденты. В прошлом году Корпус морской пехоты США отказался от танков, но этот шаг был вызван в первую очередь подготовкой к возможному противостоянию с Китаем. Танки в армии США эти изменения не затронули.

Что обсуждают британские военные и политики?



Во вторник на первой полосе газеты Times вышла заметка о том, что британские военные могут отказаться от танков и сосредоточиться на современном вооружении.

Написанная со слов анонимных источников, статья произвела сенсацию — несмотря на то, что речь идет о закрытых дискуссиях в министерстве обороны, а не официальных планах.

Старшие офицеры на условиях анонимности подтвердили Би-би-си существование таких планов.

Опрошенные Русской службой Би-би-си эксперты усомнились в том, что в Соединенном Королевстве действительно откажутся от танков, но увидели в риторике и планах правительства глубокое непонимание вопросов обороны.

На вооружении британской армии сейчас состоят 227 танков "Челленджер 2" собственного производства и 388 боевых машин пехоты "Уорриор".

Анонимные источники в правительстве рассказали редактору отдела обороны Times Люси Фишер, что в министерстве обороны рассматривается план законсервировать танки и БМП, чтобы не тратиться на дорогостоящее обслуживание и модернизацию.

Вместо этого, по словам источников, предлагается инвестировать в новые виды вооружений и отраслей — кибербезопасность, космические и новейшие технологии.

Такой шаг неизбежно изменит и роль Британии в НАТО. Его сторонники видят вклад Великобритании в военный потенциал альянса в первую очередь в авиации, других современных формах вооружений, а также в кибероперациях.

По информации газеты, британские военные уже обсуждают этот план с командованием США и другими партнерами по НАТО.

Что говорят эксперты?



Питер Робертс, профессор военной науки в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI), раскритиковал планы правительства в интервью Би-би-си.

Робертс напомнил, что в декабре 2019 года в своей ежегодной рождественской лекции в RUSI глава британского Генштаба генерал сэр Николас Картер намекнул, что армия откажется от некоторых пережитков прошлого. Профессор считает, что он мог иметь в виду танки.

Робертс считает, что обсуждение отказа от танков — результат увлечения британских политиков футурологией и научной фантастикой.

По его словам, современные конфликты и уроки истории доказывают, что новейшие формы вооружений не заменяют традиционные виды оружия, а становятся дополнением к ним.

"Важность кибероружия, космических и сверхзвуковых вооружений будет расти, но они не заменят танки, точно так же как авиация не упразднила армию и флот", — сказал Робертс.

"Кажется, что все больше политиков и военных соблазняются хайпом и преувеличениями вокруг разрушительного оружия, каким его представляют в научной и военной фантастике".

По его словам, это не первый раз в истории, когда политики и военные занимаются поиском технологий, которые раз и навсегда обеспечат им преимущество над противником.

Профессор напомнил о "циклах хайпа" — выражение, которым консалтинговая компания Gartner описала циклы общественных ожиданий от новых технологий, которые выходят на плато продуктивности только после пика неоправданных надежд.

Почему власти и их советники верят мифам, а не фактам — это уже вопрос политической культуры в британском правительстве сегодня, сказал Робертс.

Меры строгой экономии



Формальные рамки дискуссий в британском правительстве — пересмотр дипломатической и оборонительной стратегий страны. Он завершится в ноябре.

Тем временем министерство обороны готовится к очередному сокращению бюджета. Очевидная причина — вызванный пандемией экономический кризис. Но военные расходы британской казны сокращались все последнее десятилетие.

За эти годы число военнослужащих в сухопутных войсках сократилось на пятую часть, с более 100 тыс. в начале десятилетия до 80 тыс. в 2020 году.

Сейчас Британия занимает 8-е место в мире по расходам на вооружение, уступая США, Китаю, Индии, России, Саудовской Аравии, Франции и Германии, по подсчетам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Причины этому — как в общей политике правящей последнее десятилетие Консервативной партии по снижению бюджетных расходов, так и в оборонительной специфике.

Великобритания — ядерная держава, но содержание и модернизация атомного оружия, особенно подводных лодок, обходится бюджету крайне дорого.

Военные и политики не готовы отказаться от ядерного арсенала, а налогоплательщики не хотят тратить все больше на его содержание. В итоге под нож идут расходы на другие вооружения.

Это на руку России?

Роб Ли, аспирант факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона и бывший американский морпех, рассказал Би-би-си, что потенциальное сокращение танковых войск Великобритании станет проблемой НАТО в условиях, когда Трамп заявляет о выводе части американского контингента из Европы.

Эксперт подчеркнул, что это тем более неочевидное решение, что Россия активно инвестирует в модернизацию танковых войск. А примеры Донбасса и Сирии показывают, что в неядерных вооруженных конфликтах танки по-прежнему играют важную роль.

Робертс из Королевского института оборонных исследований согласился с этой оценкой. "Россия уже обладает преимуществом в танковом потенциале в Европе как по их числу, так и по характеристикам", — сказал профессор.

Он добавил, что на бумаге НАТО обладает более чем необходимым военным потенциалом для ответных мер, особенно в плане воздушной мощи. Но сокращение числа британских танков станет важным событием, и не только в смысле баланса сил.

Такой шаг будет сигналом союзникам и потенциальным противникам — Британия больше не стремится к сохранению всестороннего военного потенциала, считает эксперт.

Почему тогда американские морпехи отказались от танков?



Американский эксперт Роб Ли подчеркивает, что Корпус морской пехоты США отказался от танков в первую очередь в связи с новым акцентом на противостояние с Китаем, в котором ключевую роль будет играть скорость, а не тяжелое вооружение, которое становится легкой мишенью.

Перемены исходят от нового коменданта корпуса, генерала Дэвида Бергера. Свое видение он изложил в докладе Force Design 2030, а также в статье в отраслевом журнале War on the Rocks, в которой угроза Китая упоминается пять раз, а российская — ни разу.

Это видение заключается в отказе не только от танков, но также от тяжелой пушечной артиллерии и беспилотных аппаратов малой дальности, которые не наносят поражения противнику.

Вместо них он хочет инвестировать в беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия и мобильные ракетные установки. Журнал The Economist описал этот идеал морской пехоты как "диверсионно-десантный отряд с более проворным вооружением": число дронов удвоится, а ракетных батарей — вырастет втрое.

При этом генерал подчеркивает, что при необходимости участие танков обеспечат подразделения армии США.

"У Китая есть много ракет большой дальности, которые могут уничтожить американские авианосцы и большие десантные корабли морской пехоты США", — объясняет логику этого решения Роб Ли.

"И ход мыслей был таков: если нам однажды предстоит воевать с Китаем, морская пехота не должна зависеть от нескольких больших кораблей, которые могут быть относительно быстро уничтожены. Вместо этого давайте сосредоточимся на децентрализации имеющихся подразделений и сделаем их легче, чтобы они быстрее передвигались и имели большую дальность действия".