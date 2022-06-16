Британия первой ввела санкции против патриарха Кирилла за поддержку войны

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Основанием для внесения в черный список в Лондоне назвали его "поддержку российской военной агрессии в Украине". Глава РПЦ попал под санкции впервые.

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Кроме главы Русской православной церкви, в санкционные списки включены уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова ("за насильное перемещение и усыновление украинских детей"), депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов, руководитель авиакомпании "Волга-Днепр" Алексей Исайкин, представители оккупационной администрации Херсонской области и несколько военных.

"Наша цель сегодня — пособники и виновники путинской войны, которые принесли Украине невыразимые страдания, включая насильственное перемещение и усыновление детей. Мы не устанем защищать свободу и демократию и будем оказывать давление на Путина, пока Украина не добьется успеха", — прокомментировала новые санкции глава МИД Британии Лиз Трасс.

Британия стала первой страной, которая ввела санкции против патриарха Кирилла после российского вторжения в Украину.

Санкции против главы РПЦ в рамках шестого пакета ограничений собирался ввести Евросоюз, однако в итоге его не оказалось в списке, куда попали в том числе бывшая гимнастка Алина Кабаева и основатель "Яндекса" Аркадий Волож. Как писали западные СМИ, против введения санкций в отношении Кирилла выступили Венгрия и Греция.

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя британские санкции, заявил, что "попытки запугать чем-либо предстоятеля Русской Церкви или заставить его отказаться от своих взглядов — бессмысленны, абсурдны и бесперспективны".

"Церковь — сейчас особенно — является последним мостом, средством коммуникации, который для чего-то пытаются разрушить. Это может быть нужно только тем политическим силам, которые сделали эскалацию конфликта и отдаления мира своей важной целью. Иначе никак не могу объяснить столь абсурдные и контрпродуктивные меры, которые способствуют лишь одному — разрыву и без того сильно пострадавшей коммуникации европейского сообщества с Россией", — добавил Легойда.