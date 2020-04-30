Британия прошла пик коронавируса. Власти готовят план ослабления карантина

Британия прошла пик заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон во время ежедневного брифинга — первого, который провел он сам после того, как излечился от Covid-19.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

"Мы прошли пик и движемся вниз, — сказал он. — Мы как будто проехали длинный тоннель в горах и теперь видим перед собой свет".

На следующей неделе Джонсон пообещал представить план по ослаблению карантинных мер и восстановления экономики. Его основные цели — перезапустить экономику, снова открыть школы и возобновить работу компаний.

В своем выступлении Джонсон также поблагодарил сотрудников Национальной службы здравоохранения Британии.

По его словам, в оценке ситуации правительство будет руководствоваться пятью критериями. Один из важных критериев — снижение числа R0, то есть количества людей, которых может заразить один носитель вируса.

Сейчас этот показатель в Британии — ниже единицы и находится в диапазоне 0,6-0,9. Это отражается на количестве новых случаев заболевания, которое также падает, заявил научный советник правительства Патрик Уоллес.

Устойчивое падение этого показателя станет условием для ослабления карантинных мер. Среди других условий — отсутствие перегруженности больниц, устойчивое падение смертности и достижение цели правительства по тестированию граждан на Covid-19.

По словам Джонсона, цель тестировать по 100 тысяч граждан каждый день, поставленная Мэттом Хэнкоком, почти достигнута. Накануне в Британии на вирус протестировали более 80 тысяч человек.

Джонсон был госпитализирован в начале марта с симптомами коронавируса и провел три ночи в отделении реанимации. Ранее в четверг Джонсон провел первое заседание правительства после госпитализации.

По последним данным, озвученным Джонсоном, количество связанных с вирусом смертей в Британии достигло 26 711 человек.