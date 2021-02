Британия простилась с ветераном Томом Муром, собравшим миллионы для врачей

Похороны ветерана Тома Мура прошли по желанию его семьи в тесном кругу, но транслировались по телевидению на всю страну. На церемонии присутствовал почетный караул, а в небе пролетел самолет времен Второй мировой войны.

Похороны сэра Тома Мура - ветерана Второй мировой войны, ставшего во время пандемии коронавируса героем сердец миллионов жителей Великобритании, - прошли в английском городе Бедфорд в субботу, 27 февраля. По словам его дочерей, они организовали церемонию прощания скромно, в тесном семейном кругу, как того желал сам ветеран по прозвищу Капитан Том.

Тем не менее траурное мероприятие прошло с военными почестями, сопровождалось почетным караулом и транслировалось по телевидению по всей стране. Кроме этого, во время похорон в небе пролетел самолет времен Второй мировой войны.

Today we celebrate the life of our hero. We will be following Captain Tom’s wishes by enjoying a cup of tea and a slice of Victoria sponge cake. Please join us as we raise a cup to him. pic.twitter.com/c9F1xBFL9a