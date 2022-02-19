Британия согласовала с G7 и Евросоюзом санкции против России
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон согласовал с партнерами по "Большой семерке" (G7) и Европейскому союзу санкции в отношении России в случае ее "вторжения" на Украину. Об этом дипломат сказала в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

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Лиз Трасс выразила мнение, что уступки не остановят Москву от "нападения", поэтому необходимо поддержать Украину.

"Мы должны обеспечить, чтобы на случай чрезвычайной ситуации был готов жесткий пакет санкций. Эти санкции мы уже согласовали с нашими союзниками по G7 и ЕС, включая Германию", — сказала британский министр.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров в Москве, что Россия жестко ответит, если Соединенное королевство введет против страны санкции.

В МИД России также указали, что антироссийская активность Лондона на Украине и в других странах постсоветского пространства" не может не отразиться "негативным образом на российско-британских отношениях".

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