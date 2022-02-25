Британия вслед за ЕС ввела санкции против Путина и Лаврова
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Великобритания вслед за Европейским союзом (ЕС) ввела президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в санкционный список. Об этом сообщается в опубликованном на сайте британского правительства документе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ранее о введении санкций заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, пишет РБК.

Джонсон обвинил Путина в начале "реваншистской миссии по свержению мирового порядка, сложившегося после окончания холодной войны". По мнению британского премьера, амбиции президента РФ могут не закончиться на Украине и последствия кризиса могут быть глобальными.

Политик подчеркнул, что после случившегося в последние два дня "речи о нормализации отношений с Россией быть не может".

Джонсон также выступает за отключение России от системы SWIFT.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя