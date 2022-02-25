Британия вслед за ЕС ввела санкции против Путина и Лаврова

Великобритания вслед за Европейским союзом (ЕС) ввела президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в санкционный список. Об этом сообщается в опубликованном на сайте британского правительства документе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ранее о введении санкций заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, пишет РБК.

Джонсон обвинил Путина в начале "реваншистской миссии по свержению мирового порядка, сложившегося после окончания холодной войны". По мнению британского премьера, амбиции президента РФ могут не закончиться на Украине и последствия кризиса могут быть глобальными.

Политик подчеркнул, что после случившегося в последние два дня "речи о нормализации отношений с Россией быть не может".

Джонсон также выступает за отключение России от системы SWIFT.