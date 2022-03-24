Британия ввела санкции против Грефа, Тинькова и "Альфа-Банка"
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Великобритания в четверг расширила санкционный список в связи с российским вооруженным вторжением в Украину. В новом списке 33 гражданина России и 26 юридических лиц. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в Британию, сообщает "Радио Свобода".

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Среди попавших под санкции — глава "Сбера" Герман Греф, один из руководителей этого же банка Лев Хасис, живущая в Великобритании предполагаемая приемная дочь Сергея Лаврова Полина Ковалева, сын главы "Роснефти" Игоря Сечина Иван Сечин, а также бизнесмен Олег Тиньков.

В списке юридических лиц — "Альфа-Банк", "Газпромбанк", "Алроса", РЖД, "Совкомфлот". В нем также несколько компаний из Беларуси.

Ожидается, что сегодня о новых санкциях в отношении России объявят и США. В Брюсселе проходят саммиты НАТО, ЕС и "группы семи", на которых может быть объявлено о новых мерах в связи с вторжением в Украину, которое началось ровно месяц назад.

Британия занимает жесткую позицию по отношению к действиям России, обвиняя ее в бомбардировках гражданских объектов и мирных жителей в Украине. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что российский президент Владимир Путин "пересек красную черту варварства". Он призвал к скоординированному ужесточению западных санкций.

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