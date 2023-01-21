Британка установила мировой рекорд в самой длинной одиночной полярной экспедиции

Офицер британской армии Прит Чанди побила мировой рекорд среди женщин, совершив самую продолжительную одиночную полярную экспедицию без сопровождения и технической поддержки.

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33-летняя Чанди, которую теперь пресса и поклонники называют Полярная Прит, находится в пути уже 57 дней и к настоящему моменту прошла 1397 километров при температуре воздуха местами -50 градусов по Цельсию.

Предыдущая рекордсменка, немецкая альпинистка Аня Блача, в 2020 году преодолела 1381 км от северной оконечности острова Беркнер до Южного полюса.

Прит Чанди вышла из бухты Геркулес в ноябре прошлого года, планируя за 75 дней добраться до ледника Риди.

Каждый день пути она шла на лыжах в среднем 15 часов. Однако погодные условия последних дней экстремальны даже для Южного полюса - необычайно низкие температуры и сильный ветер до 95 км/час.

В связи с этим она приняла решение прервать свой антарктический переход, проведя в пути 67 дней.

По мере возможности она вела онлайн-блог. В последний раз он обновлялся накануне - в четверг 19 января, на 66-й день экспедиции.

"Привет всем. Тяжелый день сегодня. Было очень холодно и ветрено, и я делала очень короткие перерывы, чтобы не замерзнуть. Но я не позволила себе остановиться раньше, потому что хотела набрать мили. Мне дали координаты места, где меня должны подобрать - примерно в 30 морских милях от меня. Я ужасно расстроена, что у меня нет времени, чтобы завершить переход. Я знаю, что проделала огромный путь, просто это сложно, пока я на льду, хотя я и знаю, что моя конечная цель не так далеко".

По ее словам, все эти месяцы ее очень поддерживают голосовые сообщения от родных и друзей.

Как сообщают британские СМИ, перед экспедиций Полярная Прит прошла серьезную физическую подготовку и похудела на 10 килограммов.

Прит Чанди - физиотерапевт и военный медик. Она вступила в ряды британской армии, когда ей было 19 лет, а в 27 подписала постоянный контракт.

Патронессой экспедиции выступает принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.

На различных платформах идет сбор пожертвований в поддержку Прит Чанди. Часть собранных средств будет перечислена на различные проекты с участием женщин.