Британке дали условный срок на Кипре за ложное заявление об изнасиловании

19-летняя гражданка Британии получила четыре месяца условного тюремного срока на Кипре за дачу ложных показаний против 12 израильских подростков, которых она ранее обвинила в групповом изнасиловании.

Как передают журналисты из зала суда, после вынесения приговора британка обняла своих родных и покинула суд в слезах.

Согласно вердикту районного суда Фамагусты, приговор женщине, чье имя официально не называется, сопровождается испытательным сроком в три года, она также обязана заплатить судебные издержки в размере 148 евро. Это означает, что она может вернуться в Британию.

Во время заседания у здания суда собрались представители правозащитных групп: в акции протеста против обвинительного приговора участвовали активистки из Кипра и Израиля.

Во время зачитывания приговора женщины старались ободрить подсудимую, выкрикивая: "Не бойся, мы верим тебе!"

Мать осужденной после заседания сказала журналистам, что она чувствует облегчение. Адвокат женщины сообщил, что она вернется в Британию уже во вторник.

Во время вынесения приговора судья признался, что для него это дело оказалось непростым.

"Все улики говорили о том, что она лгала и отвлекала полицию от более серьезной работы", — подчеркнул судья.

По его словам, всего по делу были арестованы 12 человек, семь из них провели под арестом как минимум 10 дней, что также усугубляет вину британки.

"Ее психологическое состояние, ее юный возраст, разлука с семьей, друзьями и прекращение учебы в течение года — все это побудило меня дать ей второй шанс и ограничиться испытательным сроком в три года", — резюмировал судья.

Случай на курорте

В июле женщина обратилась в кипрскую полицию с заявлением об изнасиловании. По ее утверждению, 12 молодых израильских туристов изнасиловали ее в гостинице на местном курорте Айя-Напа.

Позже девушка отозвала свое заявление и сама из предполагаемой жертвы преступления превратилась в обвиняемую.

Британка заявила, что отозвать первоначальное заявление ее заставили в полицейском участке на Кипре. Однако полицейские отрицают, что оказывали на заявительницу какое-либо давление.

Адвокаты девушки утверждали, что на некоторых видеозаписях, сделанных израильскими подростками, видно, что она занималась сексом по взаимному согласию только с одним из молодых людей, после чего в комнату начали заходить его друзья, которых она просила немедленно выйти.

На сайте организации "Правосудие за границей" были представлены показания девушки в суде, согласно которым она была в романтических отношениях с одним из молодых людей, но со временем он становился все более ревнивым и назойливым.

Летом девушка провела более месяца в тюрьме на Кипре, а в конце августа ее выпустили под залог с условием, что она не покинет остров.