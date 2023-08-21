Британская медсестра, убивавшая младенцев, получила пожизненный срок без права на помилование

Суд Манчестера приговорил медсестру Люси Летби, виновную в убийстве семи новорожденных, к пожизненному заключению в тюрьме без права на помилование или досрочное освобождение. Это самый жесткий приговор в британской правовой системе.

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Именно на таком приговоре настаивало обвинение, заявляя, что действия обвиняемой попадают под категорию осознанного садизма.

Летби стала четвертой женщиной в истории английского права, осужденной на пожизненный срок.

В британской системе есть два вида пожизненного приговора.

Один (life sentence) предусматривает право осужденного на досрочное освобождение. В ходе оглашения судья сразу определяет срок, который человек проведет в заключении, прежде чем получит право на апелляцию.

Второй тип (life order) назначается в случае чрезвычайного по тяжести и общественному ущербу преступления, чаще всего — за серийные убийства. Осужденный не имеет право на досрочное освобождение или помилование, произойти это может только в исключительных обстоятельствах.

Адвокаты Летби еще до оглашения вердикта говорили, что в данном деле не было никакой возможности искать какие-либо смягчающие обстоятельства и рассчитывать на снисхождение присяжных.

Летби отказалась присутствовать в зале суда при оглашении приговора.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал ее отказ посмотреть в глаза родным своих жертв постыдной трусостью. Он пообещал, что правительство внесет поправки в законодательство, которые обяжут осужденных присутствовать при приговорах.

Между тем судья Джастис Госс зачитывал свое обращение к осужденной во втором лице, как если бы она присутствовала в зале суда. "Жизни новорожденных младенцев оборвались, едва начавшись, а жизни их родных навсегда разрушены. Мотивы твоих деяний известны тебе одной", — сказал судья Госс.

Судья отдельно обратил внимание на особый цинизм, с которым Люси Летби убила младенца D (так он фигурирует в материалах дела). В последние минуты его жизни она вместе с другими медиками активно участвовала в его реанимации, делая вид, что надеется на его спасение.

Также детально судья остановился на каждом случае гибели и нанесения тяжкого вреда здоровью всех младенцев.

В чем виновна медсестра Летби

Кроме семи доказанных убийств, в ходе суда над Летби была также доказана ее вина в покушении на жизни еще шестерых младенцев.

Еще по шести эпизодам, рассматривавшимся на процессе, присяжные не смогли вынести вердикт.

Люси Летби убивала новорожденных, вводя им воздух шприцем, в период с июня 2015-го по июнь 2016 года, когда работала в Больнице графини Честерской — основной больнице Национальной службы здравоохранения в графстве Честер.

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Она также использовала такие методы, как перекармливание и отравление инсулином.

Некоторые коллеги Летби заподозрили ее причастность уже после трех первых смертей: во всех случаях в момент гибели детей она была на дежурстве. Однако администрация больницы поначалу не отнеслась к этому серьезно.

"Люси Летби, никакой приговор не компенсирует той мучительной агонии, которую мы пережили в результате твоих деяний", — сказала до оглашения вердикта мать младенца С, убитого медсестрой.

В ожидании приговора адвокаты обнародовали заявление родителей двойняшек — младенцев А и В, первый из которых был убит. По их словам, второго ребенка спасло лишь то, что после трагической и необъяснимой смерти первого семья настояла, чтобы возле кроватки В постоянно дежурил член семьи.

Утром в понедельник судья и все собравшиеся в зале суда заслушали целый ряд свидетельств и признаний родителей детей, ставших жертвами Летби.

Некоторые признаются, что ненависть к медсестре стала для них такой же разрушительной, как и потеря ребенка.

Пожизненное заключение в Британии

В Великобритании пожизненное заключение начали применять с 1983 года. В течение почти 20 лет такой приговор мог выносить только министр внутренних дел страны, но в 2002 году право принимать решение было передано судьям.

Первой женщиной в Британии, получившей пожизненный приговор, в 1990 году стала Майра Хиндли. Она была осуждена за убийство и умерла в заключении в 2022-м.

Две другие — Роуз Уэст и Джоанн Деннехи — по-прежнему отбывают срок.

Уэст приговорили в 1995 году, на ее счету 10 убийств, совершенных вместе с ее мужем Фредом Уэстом.

Деннехи осудили в 2014-м за убийства трех мужчин, тела которых она сбросила в канаву в пригороде Питерборо.