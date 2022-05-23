Британская разведка: потери РФ за 3 месяца в Украине сравнимы с потерями СССР за 9 лет в Афганистане
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За первые три месяца вторжения в Украину Россия, вероятно, понесла такое же число погибших, как и Советский Союз за время девятилетней войны в Афганистане, сообщает в понедельник британская разведка.

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Сочетание плохой тактики действий, ограниченного прикрытия с воздуха, отсутствия гибкости командования, которое способствует неудачам и повтору ошибок, привело к такому высокому уровню потерь, который продолжает расти в ходе наступления в Донбассе, полагает британская разведка.

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