Британская разведка: потери РФ за 3 месяца в Украине сравнимы с потерями СССР за 9 лет в Афганистане

За первые три месяца вторжения в Украину Россия, вероятно, понесла такое же число погибших, как и Советский Союз за время девятилетней войны в Афганистане, сообщает в понедельник британская разведка.

Сочетание плохой тактики действий, ограниченного прикрытия с воздуха, отсутствия гибкости командования, которое способствует неудачам и повтору ошибок, привело к такому высокому уровню потерь, который продолжает расти в ходе наступления в Донбассе, полагает британская разведка.

