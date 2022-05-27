Британская разведка: Россия, вероятно, использует в наступлении на юге Украины танки 50-летней давности

Ведомство утверждает, что в российские войска могли быть направлены устаревшие танки Т-62. Вероятно, это связано с задачей оккупировать юг Украины.

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Южная группировка российских войск с большой вероятностью получила в свое распоряжение выпущенные 50 лет назад танки Т-62, сообщает разведывательная служба Министерства обороны Великобритании. Утверждается, что машины были сняты с хранения и отправлены в зону боевых действий "в течение последних нескольких дней".

Согласно очередному ежедневному отчету британской разведки, перед армией РФ, вероятно, все еще стоит задача оккупировать юг Украины. Переброска устаревших танков может быть связана с выполнением этой задачи, что демонстрирует дефицит современного вооружения у российских вооруженных сил. Танки Т-62 британское военное ведомство характеризует как "особо уязвимые для противотанковых орудий".

Как сообщает "Новая газета. Европа", Т-62 был создан на базе танка Т-55 и производился в СССР с 1962-го по 1975 год. Эти машины активно применялись во время Афганской и двух Чеченских войн. В 2020 году директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов утверждал, что танки Т-55 и Т-62 настолько устарели, что к ним перестали производить даже запасные детали.