Британские школьники вернутся к очному обучению после Covid-ограничений
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Очное обучение в средних школах Великобритании возобновляется с понедельника в полном объеме, сообщает BBC.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Частично школы открылись в январе, однако учащиеся младших до сих пор были вынуждены находиться на дистанционном обучении.

Решение о полном возобновлении очного обучения связано с активной вакцинацией от Covid-19, благодаря чему стало возможным снять некоторые ограничения, в том числе и оказаться от дистанционного обучения.

Согласно статистическим данным, к настоящему моменту как минимум первую дозу вакцины от Covid-19 уже получили около 23 млн человек в Великобритании, что значительно снизило нагрузку на больницы.

Ожидается, что к концу марта британские власти ослабят ограничения, связанные с социальным дистанцированием.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с момента начала пандемии в Великобритании было диагностировано более 4,2 млн заражений, 124,5 тыс. пациентов с Covid-19 скончались, 3,2 млн переболели и успешно выздоровели.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

0

Source

Интерфакс

Tags

Коронавирус Великобритания
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Простые упражнения для уменьшения стресса
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США