Британские власти разрешили Петру Авену и Михаилу Фридману потратить "на жизнь" более 2 миллионов фунтов

Как сообщают американская газета The New York Times и датская газета Politiken в прошлом году российские олигархи, связанные с Путиным, Михаил Фридман и Петр Авен получили от британского правительства специальные разрешения потратить из своих заблокированных фондов на личные цели более двух миллионов фунтов стерлингов.

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По данным журналистов, для покрытия его "расходов на проживание" британское правительство предоставило Михаилу Фридману лицензию на оплату труда 19 человек — водителей, поваров, прислуги и технического персонала. Платежи составили 300 тысяч британских фунтов (348,710 евро) примерно за 10 месяцев. Кроме того, Фридману разрешили тратить ежемесячно на карманные расходы семьи 7 тысяч фунтов (8,135 евро) в месяц.

Гражданину Латвии с 2016 года Петру Авену британские власти разрешили тратить 60,000 фунтов (69,741 евро) в месяц. Журналисты выяснили, что большая часть этих денег ушла в охранную фирму, принадлежащую менеджеру Авена, находящемуся под следствием в Великобритании за попытку помочь Авену уклониться от санкций. Проводило ли британское правительство перед одобрением транзакций вообще какие-либо проверки - неизвестно. Кроме того, британское казначейство разрешило Авену потратить 1 миллион фунтов стерлингов (1,162 тыс евро), хотя технически он считается "отрезанным от британской экономики". В начале войны Авен, чье состояние оценивалось на конец 2021 года в 4,5 млрд фунтов (5,2 млрд евро), жаловался в интервью Financial Times, что "не знает, как выжить" с арестованными счетами.

Британское правительство считает Фридмана и Авена "дружественными Кремлю олигархами", имеющими тесные связи с Путиным. Оба они это отрицают. Сам Петр Авен заявил американским и датским журналистам, что он и Фридман "политически нейтральные деловые люди".

Недавно российское оппозиционное издание "Проект" сообщило, что компании принадлежащей Авену и Фридману российской "Альфа-групп" с 2014 года получили оборонных контрактов на 15,3 млн евро. Компании Авена и Фридмана занимались кредитованием российских оборонных предприятий (как до, так и после начала полномасштабного вторжения), а так же страховали российские воинские части и оборонные предприятия.

В ответ на это Петр Авен завил Delfi, что он и Фридман "уехали из России на следующий день после начала войны, и тогда же вышли из всех органов управления упомянутых компаний".

Всего Министерство финансов Великобритании в прошлом году выдало около 82 таких разрешений. Сейчас, по данным журналистов, на рассмотрении находится "много заявок" на их получение. При этом служащие британских органов правопорядка, занимающиеся расследованием обхода санкций заявили The New York Times и Politiken на условиях анонимности, что такая практика подрывает санкции. В прошлом году около 50 полицейских совершили обыск в особняке Михаила Фридмана. Тогда полиция заявила, что в отношении него ведется расследование по обвинениям в мошенничестве, даче ложных показаний и отмывании денег. Однако весной все дела были прекращены, кроме дела об отмывании денег. Фридман и ряд других олигархов попытаются освободиться от санкций через суд.