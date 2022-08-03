В начале апреля мать обнаружила 12-летнего Арчи Баттерсби без сознания в их доме в Эссексе. Медики пришли к выводу, что мозг Арчи умер вскоре после того, как он получил травму, и поддержание жизни ребенка бессмысленно. Родители так не считают, судятся с врачами в Великобритании, жалуются в ООН и подают иск в ЕСПЧ.

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Достоверных подробностей того, как именно Арчи получил травму, в прессе нет — BBC ограничивается словом "инцидент", Asscoiated Press пишет о "перевязи" вокруг головы ребенка в момент его обнаружения 7 апреля. Мать пострадавшего Холли Дэнс предполагает, что ее сын мог принимать участие в некоем онлайн-челлендже.

Уже на следующий день Арчи перевезли в одну из больниц Лондона. Вскоре врачи сообщили родителям, что у мальчика, судя по всему, серьезно поврежден ствол головного мозга. По мнению специалистов, травма настолько значительна, что искусственное поддержание жизни Арчи бессмысленно. Чтобы удостовериться в этом, они предложили родителям провести соответствующие тесты — те отказались.

В конце апреля Национальная служба здравоохранения (NHS) начинает судебное разбирательство. Его цель — добиться разрешения на это исследование (британское законодательство позволяет получить его даже против воли родителей, если врачи считают это соответствующим интересам ребенка). Суд соглашается с доводами медиков, и 16 мая врачи решают провести функциональные тесты. Впрочем, до исследований головного мозга дело не дошло — мальчик не реагировал даже при стимуляции периферийных нервов.

Тем не менее, до конца месяца врачи несколько раз все-таки проводят МРТ-исследования (родители выступали против, медиков поддержал суд). Результаты тестов однозначны: к сожалению, мальчик уже фактически мертв. 13 июня судья Высокого суда Лондона соглашается с доводами специалистов и разрешает отключить Арчи от аппаратов жизнеобеспечения.

На протяжении следующих полутора месяцев родители Арчи оспаривали решение британских судей, дойдя до Верховного суда. По мнению Холли Дэнс и Пола Баттерсби, их сыну просто "нужно больше времени", чтобы выздороветь. Также они подчеркивают, что врачи игнорируют религиозные убеждения семьи и самого ребенка.

Foto: AP/Scanpix/LETA

"Мы не согласны с идеей достоинства в смерти. Навязывать ее нам и ускорять с этой целью смерть Арчи — крайне жестоко. […] Это дело Бога решать, что должно случиться с Арчи, в том числе должен ли он умереть, когда и как. Пока Арчи борется за свою жизнь, я не могу его предать", — говорила мать ребенка, добавившая, что "переживает худший кошмар каждого родителя", и поклявшаяся не сдаваться.

Врачи, несмотря на неоднократные заявления о сочувствии семье Баттерсби и стремлении "оказать наилучшую возможную поддержку всем", настаиваются на своем. Сэр Эндрю Макфарлейн, председатель Отдела по семейным делам Высокого суда, на основании имеющихся медицинских данных описал состояние Арчи так: "Если коротко, его тело, его органы и, в конечном счете, его сердце постепенно отключаются".

Поскольку возможности в британской судебной системе для родителей Арчи оказались исчерпаны, в конце июля они обратились за помощью в Комитет ООН по правам инвалидов. Там попросили британское правительство отложить прекращение лечения, пересмотр дела поддержал министр здравоохранения Великобритании Стивен Барклай. Тем не менее, Верховный суд счел, что конвенция, на которую опиралась аргументация ООН, не является частью британского законодательства. Таким образом, решение осталось в силе.

Накануне Верховный суд, в очередной раз изучивший медицинские данные и комментарии экспертов, заявил, что у мальчика "нет шансов на сколько-нибудь значимое выздоровление", и даже при продолжении лечения он умрет в ближайшие несколько недель. Судьи также согласились с вынесенной ранее оценкой их коллег, посчитавших, что искусственное жизнеобеспечение лишь "служит отсрочкой его смерти".

Сегодня стало известно, что родители Арчи подали иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) — он был зарегистрирован за несколько часов до того, как врачи планировали начать отключение мальчика от систем жизнеобеспечения. Родители мальчика также заявили, что получили предложения о дальнейшем лечении Арчи из Италии и Японии. Британские медики продолжат ухаживать за ребенком до решения ЕСПЧ.