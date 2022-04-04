Британский эксперт: Буча — не единичное зверство
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Массовые убийства, аналогичные произошедшему в Буче под Киевом, могут быть широко распространены в районах, удерживаемых российскими войсками, заявил Би-би-си Джек Уотлинг из британского аналитического центра по обороне и безопасности.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Украина обвинила Россию в умышленном массовом убийстве мирных жителей, после того как журналисты обнаружили на улицах Бучи по меньшей мере 20 тел. Россия назвала эти обвинения военной пропагандой.

"Это не единичное зверство. Именно так российские войска ведут войну против партизан", — заявил Уотлинг.

"Я думаю в тех районах, где русские заняли территорию, мы обнаружим значительное количество подобных действий".

"Цель у этих убийств будет одна и та же — отомстить населению за то, что оно посмело сопротивляться. Я думаю, это будет очень широко распространено".

"То же самое они делали в Афганистане. То же они делали в Чечне и во время Второй мировой войны. Это доктрина антипартизанской войны, которая заключается в коллективном наказании", — заявил эксперт.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

BBC News Русская служба:

Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?