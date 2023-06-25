Британский эксперт: нас ждет десятилетие "опасной и непредсказуемой" России
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Великобритания должна подготовиться к "очень опасной и непредсказуемой" России после ухода Владимира Путина, считает эксперт по безопасности Эдвард Лукас.

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"Мы очень мало подготовились и очень мало думали о постпутинской России", — подчеркнул в интервью Би-би-си Лукас, работающий в Центре анализа европейской политики.

Он считает, что западным правительствам и аналитическим центрам нужно прямо сейчас начать думать о том, как они будем справляться с возможными вызовами будушего. "Беспокоимся ли мы о том, что Россия может попасть в объятия Китая? Произойдет ли дезинтеграция? Может ли следующий лидер быть полномасштабным фашистом? Будет ли длительный период неразберихи и хаоса? Будут ли они использовать свое ядерное оружие в качестве разменной монеты, чтобы попытаться чего-то добиться? Это те вопросы, которыми мы должны заниматься уже сейчас, но я не вижу такой работы в большинстве западных столиц", — отмечает эксперт.

"Возможно, нам предстоит около десяти лет или даже больше иметь дело с очень опасной и непредсказуемой Россией. При этом не будет даже той поверхностной определенности, которая у нас есть пока остается Путин у власти", — резюмировал эксперт.

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BBC News Русская служба:

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