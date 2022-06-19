Британский генерал призвал создать армию, способную победить Россию

Перед Великобританией стоит задача создать армию, способную победить Россию на поле боя, заявил новый глава Генштаба страны генерал Патрик Сандерс, пишет газета The Independent 19 июня.

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"Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою", - написал Сандерс своим подчиненным после того, как в начале недели сменил на посту главы генерального штаба войск Великобритании генерала Марка Карлтона Смита.

По словам Сандерса, российское вторжение в Украину подчеркивает основную цель британской армии - "защитить Великобританию, будучи готовыми сражаться и побеждать в войнах на суше". "Мы - поколение, которое должно снова подготовить армию к войне в Европе", - добавил он.

Сандерс напомнил, что он первый начальник Генштаба с 1941 года, который принял командование армией на фоне войны в Европе с участием континентальной державы.

В 2021 году правительство в Лондоне опубликовало планы по сокращению регулярной армии, снизив целевую численность с 82 000 до 72 500 человек к 2025 году, отмечает The Independent. На тот момент, регулярная армия Великобритании насчитывала около 76 500 солдат, пишет издание.

Премьер-министр Джонсон призывает готовиться к долгой войне

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал статью в газете The Sunday Times, в которой заявил, что "грандиозный имперский замысел Путина по полному завоеванию Украины потерпел крах".

"Увы, неудачи Путина не означают, что у него хватит мудрости отступить. В своей изоляции он все еще думает, что полное завоевание возможно. Боюсь, нам нужно готовиться к долгой войне, поскольку Путин прибегает к кампании на истощение, пытаясь жестокостью стереть Украину с лица Земли", - написал Джонсон. По его словам, исход войны будет зависеть от того, сможет ли Украина укреплять свою защиту быстрее, чем Россия будет наращивать свои мощности для атаки.

Джонсон - о четырех шагах для помощи Украине

Британский премьер также перечислил четыре шага, которые должны предпринять союзники, чтобы помочь Украине закончить войну на условиях Киева. Во-первых, пишет Джонсон, необходимо передавать Украине новые вооружения быстрее, чем Россия наращивать свои возможности. Это, в том числе, касается тренировки украинских солдат. Великобритания с союзниками планируют обучать до 10 000 солдат каждые 120 дней, сообщил Джонсон.

Второй пункт - это финансовая помощь Киеву, призванная "сохранить жизнеспособность украинского государства". Средства необходимо передавать для выплат зарплат, управления учреждениями и начала реконструкции инфраструктуры страны, уверен глава британского правительства.

В-третьих, необходимо наладить альтернативные маршруты украинского экспорта вместо заблокированных Россией портов в Черном море. В-четвертых, союзники должны добиться разблокировки этих портов. "Все это потребует решительных усилий со стороны Великобритании и наших союзников, которые продлятся месяцы и годы", - заключил Джонсон.