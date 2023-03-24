Британский король Карл III отложил визит во Францию из-за протестов против пенсионной реформы

Первый государственный визит короля Великобритании Карла III во Францию, который должен был начаться в воскресенье, решено отложить, поскольку в стране не утихают массовые протесты против повышения пенсионного возраста.

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О переносе визита официально сообщил Елисейский дворец, хотя накануне французские власти уверяли, что никаких опасений по поводу безопасности монарха нет и поездка состоится в соответствии с утвержденным планом.

Визит должен был продлиться три дня и окончиться во вторник совместным ужином короля Карла с президентом Эммануэлем Макроном в Версальском дворце. Однако именно на этот день французские профсоюзы наметили очередную национальную демонстрацию.

Демонстрации и беспорядки

Прошедшие накануне протестные выступления против планов повышения пенсионного возраста стали самыми массовыми в стране с начала года.

По данным министерства внутренних дел, в четверг на улицы городов по всей стране вышло более миллиона протестующих, из них около 120 тысяч в Париже. В столице демонстрации местами переросли в беспорядки, и полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

По всей стране было задержано 475 человек, 441 сотрудник полиции получил ранения.

Лидеры профсоюзов призывают продолжать протестные выступления, чтобы не допустить повышения пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет. Следующая демонстрация намечена на вторник.

Во время визита Карл III должен был посещать Бордо, где в четверг вечером после дня протестов и столкновений подожгли входную дверь городской ратуши. Кто именно совершил поджег, пока неизвестно, пожарные быстро потушили огонь.

В Париже, как сообщает Рейтер, в ходе в целом мирных демонстраций время полиции несколько раз приходилось усмирять протестующих в масках, когда те начинали бить витрины или сносить мебель. Демонстранты бросали в полицейских камни и файеры, в ответ те применили слезоточивый газ.

В результате столкновений один из полицейских потерял сознание, но его быстро перенесли в безопасное место.

"Демонстрация и выражение своего несогласия — право каждого, — написала в Твиттере премьер-министр Франции Элизабет Борн. — Но то насилие и та деградация, свидетелями которых мы стали сегодня, неприемлемы. Я благодарна полиции и спасателям, пришедшим на помощь".