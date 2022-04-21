Британский парламент начал расследование в отношении Бориса Джонсона
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Депутатов интересует, лгал ли им премьер-министр Великобритании по поводу незаконных вечеринок во время пандемии. В апреле полиция выписала Джонсону штраф за нарушение антикоронавирусных ограничений.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Парламент Великобритании начал расследование в отношении премьер-министра Бориса Джонсона в связи со скандалом вокруг нелегальных вечеринок на фоне антикоронавирусных ограничений. Депутаты в четверг, 21 апреля, создали комиссию, которой поручено выяснить, лгал ли Джонсон парламенту по поводу этих вечеринок. В начале апреля полиция уже выписала Джонсону штраф за нарушение антикоронавирусных ограничений.

В начале года Борис Джонсон оказался под огнем критики из-за нелегальных вечеринок с употреблением большого количества алкоголя. Джонсон присутствовал на некоторых из них и уже принес извинения за это. После начала войны России в Украине давление на Джонсона несколько ослабло, поскольку скандал исчез из заголовков передовиц.

Штрафы для Джонсона и его министра финансов

В то же время Скотленд-Ярд начал расследование в связи с проведением целого ряда вечеринок в здании правительства в период локдаунов в 2020 и 2021 году. Штрафы, наложенные недавно на Джонсона, его супругу Кэрри и министра финансов Риши Сунака, вновь осложнили положение британского премьера. Оппозиция призвала Джонсона уйти в отставку, но он отказался.

Если парламентская комиссия придет к выводу, что Джонсон лгал депутатам, то это еще больше усугубит положение премьера. Намеренное введение парламента в заблуждение является нарушением этического кодекса правительства. Борис Джонсон два дня тому назад категорически отверг мнение о том, что он намеренно лгал парламенту.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?