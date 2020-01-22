Британский парламент окончательно одобрил Brexit, осталась подпись королевы

Чтобы принять закон, верхняя палата отказались требовать от Палаты общин внесения в законопроект целого ряда поправок. Теперь документ может быть уже 23 января подписан королевой Елизаветой II.

Верхняя палата парламента Великобритании — Палата лордов — открыла путь к Brexit. В среду, 22 января, парламентарии ратифицировали ранее принятое нижней палатой соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Теперь уже 23 января документ может поступить на подпись к королеве Елизавете II.

"Мы обещали реализовать Brexit, и мы находимся на пути к выходу 31 января", — написал в своем Twitter министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли.

Today Parliament has completed the final stages of its consideration of the Brexit Bill in both the House of Commons and the House of Lords and it now goes to the Queen to receive Royal Assent. We promised to #GetBrexitDone and we are on track to leave on 31st January. pic.twitter.com/RYFvod2FpF — Steve Barclay (@SteveBarclay) January 22, 2020

Лорды преодолели патовую ситуацию

Чтобы принять закон, верхняя палата отказались требовать от Палаты общин внесения в законопроект целого ряда поправок. Речь, в частности, шла о правах граждан ЕС, проживающих в Великобритании. В Палате лордов требовали, чтобы после "Брекзита" они получали письменное подтверждение права своего пребывание в стране.

После того, как Палата общин отклонила поправки лордов, возникла патовая ситуация, которую удалось преодолеть верхней палате, ратифицировавшей законопроект без собственных поправок.

Теперь соглашение о "Брекзите" должен ратифицировать Европейский парламент. Как ожидается, это может произойти на заседании 29 января. Выход Великобритании из ЕС несколько раз откладывался. Он должен произойти 31 января.