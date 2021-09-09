Британский премьер разозлил сопартийцев: он решил спасти здравоохранение повышением налогов

Во вторник, 7 сентября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон озвучил планы по повышению налогов для работников, работодателей и некоторых инвесторов. Цель реформы - увеличение финансирования сферы здравоохранения и социального ухода. Этим поступком политик разозлил некоторых членов правящей партии консерваторов, поскольку нарушил свои предвыборные обещания, пишет агентство Reuters.

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Перед выборами 2019 года Джонсон пообещал решить проблему в британской системе социального ухода. Согласно прогнозам, расходы в этой сфере удвоятся по мере старения населения в течение следующих двух десятилетий.

Как отмечает Reuters, британский премьер также попытался решить проблему очередей в системе здравоохранения Великобритании. Из-за того, что основные ресурсы были направлены на борьбу с Covid-19, миллионы людей месяцами ждали лечения от Национальной службы здравоохранения (NHS).

"Было бы безответственно покрывать расходы из увеличения заимствований и долга", — подчеркнул Джонсон.

Таким образом британский премьер нарушил обещание, данное в манифесте Консервативной партии в 2019 году. Тогда политик пообещал не повышать налоговые сборы для финансирования сферы социального ухода.

Сообщается, что ставка налога на заработную плату в системе NHS, уплачиваемого как сотрудниками так и работодателями, вырастет на 1,25 процентных пункта. Такое же повышение ставки будет применено и к дивидендам акционеров.

Джонсон указал, что это повышение налога позволит собрать 36 млрд фунтов (около 42 млрд евро) за три года.

Между тем министр финансов Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что усиление роли государства в сфере социального ухода уже не может быть отменено.

После заявления Джонсона фунт упал по отношению к евро и доллару. Как отмечает Институт финансовых исследований в Лондоне, налоговое бремя в Британии вырастет до 35% от ВВП — это рекорд для мирного времени.

Reuters отмечает, что британские консерваторы на протяжении десятилетий позиционировали себя как защитников низких налогов. Однако теперь некоторые законодатели опасаются, что повышение налогов может лишить правящую партию поддержки на выборах, которые состоятся в 2024 году.

Джонсон заявил, что не хочет дальнейшего повышения налогов. Однако политик отказался полностью исключить эту возможность, когда его спросили о такой перспективе.