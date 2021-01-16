"Британский" штамм коронавируса впервые выявили в Аргентине
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Аргентине впервые выявили новый штамм коронавируса, о котором ранее заявили ученые в Британии. Об этом министр науки, технологий и инноваций Роберто Сальваресса сообщил в своем Twitter, передает РИА "Новости".

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По его словам, "британский" штамм был обнаружен, несмотря на принятые властями страны дополнительные меры по борьбе с распространением вируса.

Пациентом, у которого был обнаружен штамм, стал путешественник, являющийся резидентом Британии. Ранее он также был в Австрии и Германии по работе. На данный момент мужчина помещен на карантин дома.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. Впоследствии в стране был объявлен национальный локдаун.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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Коронавирус Борис Джонсон Великобритания
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