Британский солдат, поехавший воевать из Эстонии в Украину, приговорен к тюремному заключению

Британский военнослужащий приговорен военным судом Великобритании к году тюремного заключения после того, как в марте прошлого года он без разрешения покинул подразделение союзников в Тапа и отправился в Украину для борьбы с российским агрессором. Об этом в понедельник пишет rus.postimees.

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21-летний Александр Гармс-Риззи был направлен в Эстонию вместе с подразделением британских союзников в ноябре 2021 года. В марте прошлого года ему было разрешено отправиться в двухнедельный отпуск, однако по его окончании он не вернулся в свое подразделение в Тапа.

С Гармсом-Риззом, который не вернулся из отпуска, связались сотрудники подразделения, и он признался, что находится в Украине для борьбы с российским агрессором, вторгшимся в страну, пишет The Telegraph.

22 сентября прошлого года Гармс-Риззи попытался вернуться в Великобританию и был арестован в порту Дувра на юге Англии. Среди его вещей полиция обнаружила украинскую военную форму и знаки различия.

При допросе Гармс-Риззи, который отказался от услуг защитника и представлял свои интересы самостоятельно сказал, что он пошел помогать украинскому народу, так как "не мог просто стоять в стороне и смотреть, как разворачиваются события", пока гибли его друзья из Украины. Он признал себя виновным в невозвращении из отпуска и нарушении воинского устава.

Мать Александра Гармса-Риззи — русская, отец — итальянец, и до 12 лет он жил в России. Затем его семья переехала в Великобританию, и Гармс-Риззи получил британское гражданство. Он объяснил следователям, что, живя в России, у него было много друзей-украинцев, и это стало основной причиной, по которой он решил поехать помогать Украине.

По его словам, он воевал в Украине в качестве добровольца и занимался в основном переводами и оказанием медицинской помощи.

Полковник Грант Дэвис, выступавший в качестве обвинителя в военном трибунале, заявил на слушаниях во вторник на прошлой неделе, что трудно недооценивать риск для репутации британских вооруженных сил, связанный с тем, что он отправился на войну в Украину без разрешения.

"Если бы противник поймал его, это создало бы серьезную угрозу безопасности как для него самого, так и для британского правительства", — сказал Дэвис.

В минувший вторник Александр Гармс-Риззи был приговорен военным судом к 12 месяцам тюремного заключения за самовольное оставление подразделения и неподчинение приказу, а также уволен из рядов британской армии.

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Оглашая приговор, судья Даррен Рид заявил, что военнослужащие британской армии не имели права принимать участие в войне в Украине. "Приказ не ехать в Украину предельно ясный", — сказал Рид.